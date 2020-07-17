Путин обсудил с Совбезом РФ конфликт Армении и Азербайджана

Москва, 17 июля. Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на армяно-азербайджанской границе с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающейся эскалацией, акцентирована настоятельная потребность обеспечения сторонами режима прекращения огня, а также готовность к посредническим действиям», — отмечается в сообщении.

Напомним, конфликт между Арменией и Азербайджаном связан с проблемой самоопределения Нагорного Карабаха. 12 июля на границе государств начались столкновения. Комментируя эти события, МИД РФ назвал дальнейшую эскалацию недопустимой.

Позднее был установлен режим прекращения огня, однако в ночь на 16 июля перестрелки на армяно-азербайджанской границе возобновились. Ранее Азербайджан пригрозил Еревану высокоточным ракетным ударом по Мецаморской АЭС в Армении.