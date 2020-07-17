Погибший в Донбассе наемник из Эстонии снял свою смерть на видео

Москва, 17 июля. В Сети появилось видео, в котором показан момент гибели «военного медика» ВСУ Николая Илина под Зайцево в Донбассе. Он опубликован в Telegram-канале JokerDNR.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что в Донбассе погиб гражданин его страны. При этом его украинский коллега Дмитрий Кулеба уточнил, что считает варварством смерть медика в Донбассе. Кадры, которые автор поста назвал последними в жизни «военного медика», сняты от первого лица. Видно, что человек, снимающий на видео происходящее, держит в руках оружие, рядом слышно перестрелку. Ролик доказывает, что погибший был военным, а не медиком.

Автор поста написал: «Не нужно было ехать на Донбасс, от этого умирают».

Согласно официальной версии украинской стороны, целью вылазки группы ВСУ якобы было тело подорвавшегося на мине сослуживца. Киев также утверждает, что группа якобы попала в засаду и якобы была расстреляна.

«Такая версия нужна Киеву для того, чтобы педалировать тему «убийство медика — военное преступление», — пишет «Русская весна».

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская народные республики.

Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске.