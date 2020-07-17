Сванидзе назвал главного виновника убийства семьи Романовых

Москва, 17 июля. Историк и телеведущий Николай Сванидзе назвал главного виновника убийства царской семьи Романовых в июле 1918 года.

Ранее в Следственном комитете РФ раскрыли детали убийства императора Николая II и его семьи. Сотрудники СК провели несколько десятков экспертиз и следственных экспериментов. В частности, эксперты опровергли версию, что от тел членов царской семьи избавились с помощью серной кислоты и огня, пишет РИАМО.

Сванидзе в эфире НСН заявил, что это лишь подтвердило известные факты о трагедии, которая произошла 102 года назад. По его словам, семью заперли в подвале, расстреляли, а потом добивали штыками. Эта участь, как считает историк, постигла и девочек, и больного царевича.

«Страшное садистское убийство. Это убийство было прологом ко всем многочисленным убийствам того времени и ко всей страшной истории советской и большевистской власти. И хоть это прямо не доказано, но, судя по всему, решение об убийстве царской семьи принадлежит лично Ленину», — сказал историк.

Николая II и его семью расстреляли в ночь на 17 июля 1918 года. Дело об убийстве Романовых было возобновлено в 2015 году, напомнил «Мир 24».