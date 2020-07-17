Американский политолог: Санкции США против РФ — продолжение русофобской политики Обамы

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Госдеп включит российские газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» в проекты, подпадающие под действие закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Открытый рынок: только для своих

Эти санкции — не что иное, как экономическая война против России, в этом нет никаких сомнений. Это именно тот способ, которым США действуют во всем мире: так Вашингтон пытается вернуть себе позицию глобального гегемона. Они видят, что их влияние на мир стало оспариваться растущими «центрами силы», а это не только Россия, но и Китай. Для США кажется разумным вести такую политику в отношении тех, кого они считают своими соперниками или конкурентами.

Сами США постоянно говорят об «открытом рынке», но на самом деле они панически боятся любого проявления конкуренции. Вашингтон использует любые возможные средства, чтобы давить на тех, кто преследует собственные экономические и национальные интересы. Разумеется, что нет ничего неправильного в том, что Россия снабжает Европу энергоресурсами, — это неотъемлемая часть нормального обмена товарами и услугами между суверенными народами.

Усиленно навязываемое мнение о том, что это каким-то образом ставит Европу в зависимость от России или как-то компрометирует ее безопасность — полный абсурд, ведь предполагается, что мир основан на свободной торговле. Это именно та модель, которую США продвигали поколениями. То же самое касается и Китая, против которого работает вся западная пропаганда. А КНР всего лишь делает то, что должна делать любая страна — обеспечивать своих граждан, развивать свою экономику, предлагать миру свои товары и услуги. Поэтому многое будет зависеть от того, насколько твердой будет позиция Германии и других стран, участвующих в проекте «Северный Поток — 2».

Лучший ответ санкциям

Россия сейчас заканчивает строительство еще одного газопровода «Сила Сибири». Здесь Вашингтон вряд ли может серьезно помешать и применить какие-то санкции, поскольку это проект между двумя суверенными государствами, и США не имеет здесь никакого влияния. А вот ЕС более глубоко интегрирован в глобальный экономический порядок, который США установили после Второй мировой войны. Европейский союз намного сильнее зависит от американских санкций, чем Россия или Китай, и я не вижу, что США реально могут сделать так, чтобы как-то навредить совместным проектам Москвы и Пекина.

Евросоюз и прежде всего Германия не испытывают большего желания слепо следовать в фарватере политики США относительно Китая и России. Германия остается более открытой для развития экономических и других отношений с обеими странами, а также с Ираном.

Германия, прежде всего, заинтересована в том, чтобы делать бизнес, и вряд ли действительно озабочена какими-то идеологическими установками. Берлин действует исходя из своих интересов, поскольку ни США, ни их остальные партнеры по ЕС не могут гарантировать Германии устойчивый экономический рост. Восток же растет непрерывно и обеспечит рынок сбыта для немецкой промышленности, поэтому такой подход представляется прагматичным.

Санкции против России и КНР бьют по Европе

Подобную картину можно наблюдать и во многих странах Восточной Европы, которые демонстрируют желание сотрудничать с Китаем. Это не только Балканские страны, но и страны южной Европы, участвующие в инициативе «Один пояс и один путь» и тому подобных совместных проектах с КНР. Эта ситуация представляет собой потенциал для разделения стран ЕС, в то время как Германия является краеугольным камнем, который удерживает Запад и Восток Европы от развала.

Я надеюсь, что приверженность Германии к поиску компромисса будет сохраняться, и ей удастся не испортить отношения с Ираном. В этом отношении Германия — очень важная сила, способная смягчать и гасить конфликты, возникающие между Западом и Востоком.

То, что Трамп и его администрация продвигают под видом защиты национальных интересов, на самом деле работает против США и Евросоюза, изолируя их от остального мира. Рано или поздно они увидят, что сами загнали себя в угол, в том числе из-за неадекватной политики во время пандемии COVID-19. Если Европа как-то сумела восстановиться, то Соединенные Штаты находятся сейчас в гораздо худшем положении. Власти не вовремя отменили карантинные меры, только сильнее распространив пандемию. Трамп пытается отстраниться сейчас от собственных провалов, накладывая санкции на Россию, на Китай, на Иран, на Венесуэлу, то есть вообще на любую страну, которая пытается сопротивляться американскому доминированию.

Здесь основную роль играет геополитика, ведь у США нет идеологических конфликтов с Китаем или Россией. Мы явно видим, что эти страны сближаются друг с другом, чтобы защитить себя. Россия и Китай, Китай и Иран, Иран и Россия — все начинают действовать сообща и формировать экономические, дипломатические и военные блоки, чтобы противостоять западному влиянию.

Санкции как инструмент русофобской политики

Пока Дональд Трамп находится у власти, вряд ли можно ожидать какого-либо улучшения курса во внешней политике США. Вашингтон будет продолжать свою агрессивную линию и до последнего ждать, что это принесет успех. Таким образом Соединенные Штаты пытаются глобально усилить свои позиции, которые они теряют день за днем.

Остается надеяться, что с приближением президентских выборов в США многие из тех ограничений, которые ввел Трамп, будут пересмотрены, а ответственные посты займут более рациональные люди. При этом необходимо отдавать себе отчет в том, что Джо Байден — это продолжатель политики предыдущей администрации Барака Обамы, которая, в свою очередь, была фактически копией администрации Билла Клинтона.

Государственный департамент США до сих пор находится в руках неолибералов, — даже после того, как президентом был избран Трамп. Американские неолибералы настроены крайне антироссийски, постоянно плетут интриги о «Рашагейте» или импичменте. Поэтому трудно сказать, в каком направлении будет двигаться политика США — возможно, что будет постепенное смягчение давления как на Россию, так на Китай или Иран. Не исключено, что будет возобновлена «ядерная сделка» с Ираном, которая была отменена Трампом, а также другие двусторонние соглашения, расторгнутые в одностороннем порядке нынешней администрацией США.

Если посмотреть на все резолюции, которые Вашингтон издает по поводу антикитайских санкций, то можно решить, что весь мир против Китая. Но это совершенно не соответствует действительности. Против Пекина только Вашингтон и его традиционные союзники, и они считают себя «всем миром», совершенно забывая про Африку, Латинскую Америку, Азию. США живет в какой-то параллельной реальности, если думает, что исламский мир поддержит какие-то санкции «из-за ущемления прав женщин».

То же самое можно сказать и про Гонконг. Наконец-то Пекин сказал: «C нас достаточно», — материковый Китай и так слишком долго терпел открытое неподчинение на собственной территории. Гонконг давно стал настоящим гнездом ЦРУ, которое занималось откровенно подрывной работой, направленной против подъема китайской экономики.

Эффект бумеранга

Все санкции имеют эффект отдачи или бумеранга. Ограничения, которые США ввели в отношении России или Китая, как показывает время, на самом деле не имеют значимого влияния на экономику стран. Рано или поздно должно придти понимание того, что для стран лучше развивать сотрудничество, поскольку это соответствует интересам всех. К сожалению, пока доминирует подход бесконечных санкций, торговых войн и концепции «победитель получает все».

Россия и Китай должны просто продолжать делать то, что они делают. В конечном итоге, своими санкциями Запад смог добиться лишь того, что Россия, Китай, Иран и Венесуэла только укрепили свои связи и стали еще сильнее, сплоченнее перед лицом внешних угроз.