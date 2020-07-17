Рособрнадзор ответил на петиции о признании недействительными результатов ЕГЭ по химии

Москва, 17 июля. В Рособрнадзоре прокомментировал Федеральному агентству новостей петиции родителей и выпускников, требующих признать результаты единого государственного экзамена по химии недействительными. В ведомстве напомнили, что задания высокого уровня сложности рассчитаны на участников, изучавших предмет на профильном уровне, и строятся исключительно на материале школьного курса химии соответствующего уровня.

«Контрольные измерительные материалы (КИМ) ЕГЭ по всем учебным предметам включают в себя задания базового, повышенного и высокого уровней сложности. Это позволяет решить задачу по отбору наиболее подготовленных абитуриентов для продолжения обучения в вузах, в том числе выявить лучших выпускников, которые станут студентами ведущих вузов страны», — пояснили в Рособрнадзоре.

В ведомстве отметили, что госэкзамен — и это касается не только химии, но и остальных предметов — все больше ориентируется на проверку применения предметных знаний в незнакомой ситуации.

«Это позволяет исключить возможность натаскивания и использования шаблонов и выявить думающих и умеющих применять свои знания абитуриентов, которые нужны современным вузам», — говорят в Рособрнадзоре.

По словам организаторов ЕГЭ, задания высокого уровня сложности в варианте госэкзамена этого года отличаются от более простых заданий тем, что требуют умения проанализировать информацию, выстроить логические рассуждения и применить знания в заданном контексте.

В ведомстве добавили, что не сомневаются в высоких баллах выпускников, которые хорошо готовились к экзамену, и напомнили, что для набора баллов, достаточных для поступления в вуз со средним конкурсом на бюджетные места, выполнять задания высокого уровня сложности не обязательно.

Напомним, экзаменационная модель КИМ ЕГЭ по химии прошла общественно-профессиональное обсуждение летом-осенью 2019 года, была утверждена и опубликована в ноябре 2019 года. Участники экзаменов могли заранее ознакомиться с документами, определяющими структуру и содержание КИМ ЕГЭ, опубликованными на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

«Все задания экзаменационных вариантов строго соответствуют этим документам, — утверждают в Рособрнадзоре. — В течение года проводились многочисленные вебинары для учителей-предметников. Все методические материалы были размещены в широком доступе и предоставляли возможность будущим участникам и учителям ознакомиться с образцами КИМ по всем учебным предметам, оценить их уровень сложности и свои возможности по их выполнению».

Результаты ЕГЭ по химии обсуждать и оценивать рано, считают в Рособрнадзоре: это стоит делать после экзамена, когда появятся реальные результаты участников. В ведомстве обещают провести содержательный анализ выполнения экзаменационных работ участниками ЕГЭ 2020 года после получения результатов ЕГЭ и статистических данных.