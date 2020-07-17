Цеков предложил украинским политикам вместо «деления» Крыма создать районы на Луне и Марсе

Решение Верховной рады поделить Крым на районы — это демонстрация неспособности Киева реально оценить ситуацию воссоединения полуострова с Россией. Такое мнение Федеральному агентству новостей озвучил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

В парламенте Украины утвердили «деление» Крыма на десять районов в рамках административной реформы. В документе поясняется, что создаются следующие районы: Бахчисарайский, Белогорский, Джанкойский, Евпаторийский, Керченский, Курманский, Перекопский, Симферопольский, Феодосийский и Ялтинский. Севастополь оставляет за собой «специальный статус города центрального подчинения».

Реагируя на данное решение Киева, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил: «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало». Он считает, что Киев может разделить Крым «хоть на 15 районов».

«Верховная рада с таким же успехом могла создать районы на Марсе или Луне. К тому же некоторые люди уже землю там продают. Тут приблизительно такая же ситуация. Решение поделить Крым на районы — это демонстрация неспособности Киева реально оценить ситуацию и с Крымом, и вообще в стране. Нынешние чиновники и политики являются последователями тех, кто разрушал Украину с момента появления независимой страны. Ведь она была создана Россией. В 2014 году Украина утратила государственный суверенитет, потому что с этого времени страной управляют США», — объяснил Цеков в интервью ФАН.

Для Киева текущее решение легитимное, потому что Крым «по всем их канонам» является составной частью Украины, говорит член Совфеда.

«Нынешняя политическая команда также признает легитимным государственный переворот, который произошел в 2014 году. Получается, что украинские власти не являются реалистами, не понимают происходящих внутри страны и за ее пределами процессов», — добавил он.

Напомним, в марте 2014 года полуостров Крым воссоединился с Россией после проведенного в регионе референдума. Свыше 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение полуострова в состав России. Киев все еще считает Крым своей территорией и не оставляет надежды вернуть его под свой контроль.

Ранее бывший глава службы внешней разведки СБУ Николай Маломуж предложил план «переходного периода» по возвращению Крыма. По его словам, на полуострове можно создать «свободную экономическую зону под международным руководством и с привлечением зарубежных инвесторов». Таким образом, полагает Маломуж, Крым станет для России экономически невыгодным.

Председатель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель считает, что Украине пора перестать вынашивать мифические планы и забыть про возвращение полуострова. Он подчеркнул, что народ Крыма никогда не позволит киевским властям забрать полуостров. Гемпель напомнил, что за населением Крыма стоит народ огромной страны, который понимает, что полуостров воссоединился с Россией с соблюдением всех демократических норм и международных прав.