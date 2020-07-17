Пользователи Сети обрушились на блогера из Киева за «разговор» с духом отца Нурмагомедова

Москва, 17 июля. Семья может не оценить «разговор» украинского блогера Сергея Соколова с отцом бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапом. Такое мнение выразил спортсмен Александр Шлеменко.

Блогер из Киева прославился тем, что прогуливается по кладбищам с собственноручно собранным устройством Wonder Box, якобы помогающим ему устанавливать связь с потусторонним миром. В новом ролике на YouTube Соколов будто бы сумел записать голос Нурмагомедова-старшего и его ответы на интересующие блогера вопросы.

Блогер спросил об отношении мужчины к сопернику его сына, ирландскому бойцу смешанных боевых искусств Конору Макгрегору, о переживаниях за карьеру наследника. Кроме того, Соколов поинтересовался, как Нурмагомедов, заболевший коронавирусом, чувствовал себя в коме.

Российский боец смешанных единоборств Шлеменко отреагировал на поступок блогера. Он усомнился в том, что Соколов действительно способен устанавливать связь с духами.

«Я не отношусь к семье Абдулманапа, но кажется, семья не очень бы на это прореагировала. Потому что, не дай бог, этот человек просто хочет себя пропиарить за счет имени Абдулманапа. Я бы ему не советовал так делать», — цитирует спортсмена телеканал «360».

Отметим, что и далеко не все интернет-пользователи остались в восторге от видео Соколова. Некоторые обрушились на него с критикой. А мусульмане подчеркнули, что так глумиться нельзя, и призвали удалить ролик.

Заслуженный тренер России скончался 3 июля в возрасте 57 лет. Он был мастером спорта СССР по вольной борьбе, старшим тренером сборной команды Дагестана по боевому самбо. Похороны состоялись в его родном селе Кироваул. На прощальной церемонии присутствовали родственники, спортсмены из Москвы и глава Чечни Рамзан Кадыров

RT ранее выпустил фильм памяти заслуженного тренера России. Кадры, использованные в 17-минутном видео, были сняты в октябре прошлого года для одного из эпизодов документального сериала Dagestan: Land of Warriors («Дагестан: земля воинов»).