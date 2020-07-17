Эксперт Пешков назвал причину участившихся экологических катастроф в России

Москва, 17 июля. Причиной экологических катастроф в России служит безнаказанность и разгильдяйство, а также старение техники, считает директор Всероссийского института природы, заслуженный эколог России Андрей Пешков.

По словам эксперта, построенные в годы Советского Союза предприятия исчерпали себя, у техники истек срок эксплуатации. Пешков не исключил, что в дальнейшем число катастроф может лишь возрасти.

«Дальше мы можем ожидать с таким капиталистическим подходом к хозяйству максимальное извлечение прибыли при неугрозе наказания за аварийные катастрофические разливы», — отметил он в комментарии телеканалу «360».

Пешков подчеркнул, что в последнее время экологические проблемы привлекают все больше внимания. Эксперт уверен, что происшествия с разливом топлива отразятся на природе.

«Россия, как глобальный резервуар остатков живой природы, может такую роль свою утратить и стать помойкой», — предупредил он.

Пешков считает, что необходимо распространить практику экологических санкций. По его словам, экологические ограничения будут куда более масштабными, чем экономические. Кроме того, эксперт обратил внимание, что в России до сих пор нет Совета по экологии при президенте и советника по экологии.

Напомним, 29 мая произошло ЧП на норильской ТЭЦ-3 НТЭК. Из резервуара с нефтепродуктами вылилось свыше 21 тысячи тонн топлива. 13 июля режим чрезвычайной ситуации ввели в поселке Тухард Таймырского района Красноярского края. Причиной стал разлив более 40 тонн авиационного топлива и попадание его в безымянное озеро.