Леонков рассказал о военном назначении космической станции США «Падающая звезда»

Название американской космической станции «Падающая звезда» отсылает к проекту Пентагона, предполагающему нанесение орбитальных ударов, считает военный аналитик Алексей Леонков.

Ранее американская аэрокосмическая компания Sierra Nevada получила от Минобороны США контракт на разработку автономной космической станции на базе грузового модуля Shooting Star («Падающая звезда»). Основное предназначение проекта — проведение экспериментов в условиях микрогравитации и отработка логистики по размещению «аванпостов» на различных околоземных орбитах (низкой, геостационарной и высокоэллиптической).

Кроме того, станция может также использоваться для сборки и обслуживания спутников и космических кораблей, в перспективе объект может стать обитаемым. В свою очередь, издание The Drive допускает, что на Shooting Star может быть размещено наступательное или оборонительное вооружение.

Необходимо напомнить, что Договор о космосе 1967 года, подписантом которого являются США, исключает размещение в космическом пространстве оружия массового уничтожения, однако «прямо не запрещает вооружать спутники или другие космические корабли обычным оружием».

«Что бы ни делал этот космический форпост, он может быть на орбите в ближайшие два года», — заключает The Drive.

Со специалистами издания согласен военный эксперт Алексей Леонков. В интервью ФАН он заявил, что американцы декларируют мирное назначение проекта новой орбитальной станции, однако на деле она будет иметь двойное назначение.

«У них все мирные проекты всегда имеют двойное назначение. Все космические программы США, за исключением каких-то фундаментальных научных по изучению дальнего космоса, так или иначе служат военным целям. У Пентагона даже прописано, что спутники связи и дистанционного зондирования земли могут быть использованы в интересах армии. Но вообще США давно пытаются создать некое изделие в космосе, которое может быть только национальным и выполнять задачи Пентагона. Они хотят сделать станцию автоматической, потому что опыта создания обитаемых у них нет. США много лет пытались создать обитаемые объекты, но у них не получилось сделать их такими же долгоиграющими, как наши «Салюты», «Мир», «МКС», — поясняет эксперт.

Леонков напоминает, что еще во время лунной гонки между СССР и США существовала концепция, подразумевающая постройку на околоземной орбите космической станции, в задачи которой будет входить сборка и запуск аппаратов к естественному спутнику Земли. То есть это должно быть некое промежуточное звено, позволяющее экипажу передохнуть и провести возможный ремонт.

«Вот сейчас американцы пытаются идти как раз таким путем, потому что, в принципе, это была советская идея, видимо, они тоже читают некую информацию о наших разработках и делают аналог. Желать можно многого, но также нужно обладать определенными знаниями и технологиями, главная из которых — строительство орбитальных станций. Почему они намерены автоматизировать этот объект? США считают, что в этой области у них наибольшие успехи, поэтому лучше сделать сначала станцию-робот, а уже потом отправлять туда людей», — продолжил собеседник ФАН.

Эксперт предположил, что «Падающая звезда» может стать военной орбитальной станцией-носителем дронов-перехватчиков. То есть она будет способна долгое время «висеть» над поверхностью Земли, вести наблюдение и в случае необходимости выпускать дроны, способные вести перехват баллистических ракет.

«Там будет от 6 до 20 дронов. Я думаю, что будут параллельно вестись два проекта. Гражданская часть будет выглядеть как мирная, а военная будет закрытой. Но очень интересно само название станции — «Падающая звезда». Это отсылка к проекту, предполагающему нанесение ударов с орбиты. Они очень много про это писали, но к практической реализации так и не приступили. Почему бы эту станцию не оснастить некими средствами поражения, сбрасывающими с орбиты на головы людям изделия, перехватывать которые было бы очень и очень сложно. Ну а, с другой стороны, можно вспомнить фразу — как корабль назовешь, так он и поплывет», — заключил военный аналитик.

Напомним, изделие Shooting Star создается Sierra Nevada в рамках программы НАСА Commercial Resupply Services 2 (CRS-2), предполагающей доставку на созданных американскими компаниями космических кораблях грузов к Международной космической станции. Аппарат предназначен для дополнительного хранения грузов и безопасного сведения мусора в атмосферу. Демонстрационный полет к МКС средства Shooting Star, находящегося в высокой степени готовности, намечен на 2021 год.