Собянин назвал долю москвичей с коллективным иммунитетом к коронавирусу

Москва, 17 июля. Более 60% жителей Москвы обладают коллективным иммунитетом к коронавирусу. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«И в Москве, и в Нью-Йорке создан коллективный иммунитет примерно у 60% населения», — заявил он в беседе с РИА Новости.

По мнению Собянина, сравнение Москвы и Нью-Йорка вполне оправдано. При этом градоначальник отметил, что Нью-Йорк прошел пик заболеваемости за месяц, из-за чего система здравоохранения не справилась с нагрузкой. В Москве же, по словам мэра, удалось сгладить пик и растянуть процесс на три месяца.

Ранее Сергей Собянин оценил вероятность возникновения второй вспышки коронавируса в Москве. Мэр подчеркнул, что повторное введение ограничительных мер столице, скорее всего, не грозит. Также градоначальник выразил надежду, что Москве удастся избежать жесткой вспышки.

По данным на 17 июля, в столице зарегистрировано 232 376 случаев коронавируса, 169 637 пациентов с COVID-19 уже выздоровели. За минувшие сутки в Москве было выявлено 575 случаев.