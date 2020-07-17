Верка Сердючка увлеклась прослушиванием записей разговоров Порошенко

Киев, 17 июля. Украинская певица Верка Сердючка (настоящее имя Андрей Данилко) призналась, что увлеклась прослушиванием записей разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом звезда поп-сцены заявила во время вечеринки в честь 15-летия шоу-программы «Светская жизнь».

Напомним, ранее украинский народный депутат Андрей Деркач обнародовал пленки, на которых, как он утверждает, записаны разговоры Порошенко. По словам нардепа, записи, сделанные во времена президентства Порошенко, передали ему журналисты-расследовали.

Во время вечеринки Сердючка побеседовала с ведущей Катей Осадчей и сообщила, что слушает именно эти пленки. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале «Наглый» телеведущего, журналиста и блогера Максима Назарова.

«Я говорю, Деркач, надо срочно в iTunes новый альбом. И в Spotify. Жму твою руку и обнимаю», — заявила Сердючка со сцены.

Отметим, что среди обнародованных Деркачом пленок была запись, на которой якобы беседуют Порошенко и президент РФ Владимир Путин. По словам нардепа, запись будто бы была сделана 30 апреля 2016 года. На пленке человек с голосом, похожим на голос Порошенко, и человек с голосом, похожим на голос Путина, обсуждают минские переговоры по Донбассу.

Ранее появление этой записи прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что ему ничего неизвестно о подобном разговоре Путина.