Пятый выкидыш жены Джейми Оливера заставил супругов задуматься о жизни

Лондон, 17 июля. Супруга знаменитого английского повара, телеведущего и ресторатора Джейми Оливера Джулс рассказала о трагическом событии, который недавно произошел в их семье. В популярном англоязычном подкасте MadeByMammas она поделилась своим опытом неудавшейся беременности и рассказала о своем пятом выкидыше, который произошел совсем недавно.

Оливер напомнила, что уже достаточно давно они с мужем задумались о рождении еще одного ребенка. Однако в последние несколько лет все попытки родить заканчивались неудачей. Несмотря на это, семейная пара, которая уже воспитывает пятерых детей, не отчаивается и предпринимает все меры, чтобы зачать еще одного малыша до того, как Джулс исполнится 47 лет.

«Мы стараемся, но у меня уже было три выкидыша за последние несколько лет. И это заставляет задуматься. Я очень хочу еще ребенка, но надо все же подумать, готова ли я к этому морально и физически. Это ведь пятый выкидыш. Два были до нашего сына Ривера, и они были на ранних сроках», — рассказала Джулс Оливер.

Она заметила, что данное трагическое событие заставило их с мужем задуматься о своей жизни и переосмыслить некоторые моменты, а мечты и переживания о новом ребенке очень сплотили супругов. Однако женщина заметила, что не должна жаловаться на свою судьбу, поскольку смогла родить сразу пять здоровых и счастливых детей.

Как пишет «Стархит», кроме того, Оливер обратила внимание, что в 2020 году они с мужем отмечают юбилейную дату — 20 лет совместной жизни. Звездная пара собирается организовать пышный праздник, а также устроить еще одну свадьбу.

«На этот раз хотим все сделать по-другому — церемонию проведем на свежем воздухе, а сами будем босиком. Наша первая свадьба была очень формальной, такой классической, английской, больше мы такого не хотим», — поделилась планами супруга Джейми Оливера.

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