Бывшую ведущую музыкального канала изнасиловал незнакомец в отеле в центре Москвы

Москва, 17 июля. Бывшая ведущая телешоу на одном из российских музыкальных каналов обратилась в полицию района Арбат и сообщила, что стала жертвой изнасилования. Она призналась, что была едва знакома со своим мучителем.

Жертва рассказала, что проводила вечер в одной из элитных гостиниц в самом центре Москвы с неким мужчиной, их всей информации о котором знала только имя. Она не раскрыла подробностей о происходящем в номере и не объяснила, как незнакомец оказался там с ней, но констатировала, что закончилось общение трагично.

«В полицию обратилась 28-летняя телеведущая с заявлением об изнасиловании. Как рассказала пострадавшая, все произошло в номере гостиницы на улице Новинский бульвар в центре Москвы. По горячим следам был задержан молодой человек, подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 27-летний уроженец Ленинградской области», — рассказал KP.Ru источник в правоохранительных органах.

По его словам, материалы переданы в столичное управление Следственного комитета, который занимается данным делом. Следователи выясняют детали произошедшего, чтобы восстановить полную картину событий.

Ранее жительница Петербурга сообщила полиции, что ее изнасиловал знакомый приезжий. По словам пострадавшей, надругательство произошло на улице Алтайской. Правоохранителям удалось задержать неработающего уроженца Таджикистана 1998 года рождения, был поднят вопрос о возбуждении уголовного дела. Материалы также передали в СКР.