Военный эксперт Простаков объяснил цель внезапной проверки войск по поручению Путина

Российская армия остается гарантом безопасности страны и должна постоянно совершенствовать уровень своей боевой готовности. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Внезапная проверка

В РФ по решению президента страны Владимира Путина была объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации проводится внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов», — говорится в тексте сообщения.

Кроме того, проверка войск ЮВО и ЗВО проводится для оценки способности Вооруженных сил РФ обеспечить безопасность на юго-западе, а также для подготовки к военному учению «Кавказ-2020».

«В рамках учений и контрольных занятий предусмотреть реализацию программ боевой подготовки и слаживания. Результаты проведенных учебных мероприятий учесть в определении оценки состояния уровня подготовки объединений, соединений, воинских частей при их допуске на стратегическое учение «Кавказ-2020», — добавили в Минобороны.

Гарант безопасности

Как отметил Сергей Простаков, глобальная нестабильность — именно так можно охарактеризовать ситуацию в мире. Конфликты на Ближнем Востоке, активность международного терроризма, напряженность на Тихом океане — все это так или иначе затрагивает Россию.

«Дополняется картина постоянными провокациями НАТО на различных участках российской границы. Поэтому даже внешних причин для проверки боевой готовности российской армии вполне достаточно. К ней привлечены войска Южного и Западного военных округов, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов — части, непосредственно соприкасающиеся с зонами высокой опасности возникновения конфликта. Это говорит о том, что внешний фактор явно учитывался военным руководством при принятии решения о проверке», — пояснил Сергей Простаков.

Кроме того, заметил эксперт, не стоит забывать и об общем развитии российской армии. Она остается гарантом безопасности страны и должна постоянно совершенствовать уровень своей боевой готовности.

«Уровень контролируется разными способами. И проверки, подобные начинающейся, — это надежный способ оценить качество работы подготовки личного состава, состояние стоящей на вооружении техники и положение дел в сферах управления войсками и их снабжения. К прежним угрозам добавилась новая — коронавирусная инфекция. Поэтому проведение проверки выглядит необходимым. Для того, чтобы и дальше развивать вооруженные силы, нужно постоянно оценивать их готовность действовать в различных условиях, которые в современном мире постоянно меняются», — заключил Сергей Простаков.

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