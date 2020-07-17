Где отдохнуть в Абхазии с детьми в 2020

Абхазия редко рассматривается в качестве места для отдыха с детьми. Однако этот живописный край нетронутой природы может стать достойной альтернативой надоевшим курортам Краснодарского края.

Главное преимущество отдыха в Абхазии с детьми — кристально чистое море, немноголюдные пляжи и демократичные цены. Сервис в многочисленных санаториях пока что не дотягивает до пятизвездочных отелей Турции, но этот недостаток с лихвой компенсируется гостеприимностью абхазцев и местным колоритом.

Как добраться

Путь в республику начинается от аэропорта или железнодорожного вокзала Адлера, откуда курсируют такси и маршрутки до границы. На территории Абхазии действительны российские паспорта, но это не избавляет гостей от необходимости проходить таможенный контроль. Многие гостиницы предоставляют услуги трансфера, что очень удобно для туристов с детьми. Зачастую это избавляет от необходимости стоять в очереди к таможенным терминалам под палящим солнцем.

Где остановиться

Большинство отелей предоставляет достойные варианты размещения в комфортабельных номерах со всеми удобствами. На территории зачастую имеется бассейн и кафе, где можно вкусно и недорого поесть. Перед бронированием обязательно сверьтесь с картой, чтобы не пришлось ходить несколько километров до пляжа. Также стоит заранее поинтересоваться наличием детских площадок.

Здания санаториев — это, как правило, наследие советского прошлого. Увы, большинство корпусов не ремонтировалось с тех славных времен и не может похвастаться современной мебелью и кондиционерами. С другой стороны, такие гиганты располагают собственной ухоженной территорией и предоставляют лечебные процедуры по различным профилям.

Дешевле всего обойдется размещение в частном секторе. Рассчитывать на особый комфорт в этом случае не стоит, зато вы почти наверняка сможете готовить самостоятельно.

Какой бы вариант вы ни выбрали, бронировать жилье лучше заранее, чтобы иметь возможность найти самый приемлемый вариант за ваши деньги.

Курорты Абхазии

Главные города республики — это Гагра, Пицунда, Сухум, Новый Афон, Гудаута. Остановимся подробнее на двух, наиболее подходящих для отдыха с детьми.

Гагра

Пользуется популярностью у туристов из-за своей близости к российской границе и большому количеству развлечений. Мелкогалечный пляж с пологим заходом в воду удобен для детей. Местный парк нельзя назвать ухоженным, но его растительность поражает своим разнообразием и пышностью. В жаркий день так приятно погулять в тени кипарисов и эвкалиптов, любуясь цветущими магнолиями.

Помимо прочего, здесь очень красивая архитектура: Замок принца Ольденбургского, Гагрская колоннада, Крепость Абаата, ресторан «Гагрипш» — всё в пешей доступности. Экскурсионные бюро предложат познакомиться с природными и рукотворными красотами Абхазии: вас ждут озеро Рица, Новоафонский монастырь и пещеры, Жоэкварское ущелье. Самым маленьким путешественникам наверняка понравятся аквапарк и аттракционы.

Пицунда

Райское местечко для семей с малышами. Уютный городок расположен на территории заповедника в бухте, благодаря чему море здесь всегда спокойное и чистое, а воздух пропитан ароматами реликтовых сосен. Такой отдых показан детям, страдающим бронхолегочными заболеваниями.

Если надоест нежиться на солнышке, можно пойти на прогулку по набережной, покататься на банане на Центральном пляже, полюбоваться маяком, скульптурой «Ныряльщики» и Патриаршим собором Андрея Первозванного.

Важно!

Чтобы отпуск запомнился только с хорошей стороны, следует обратить внимание на некоторые важные моменты:

В Абхазии не действует российский полис ОМС. За бесплатной медицинской помощью придется ехать в Адлер. Впрочем, в республике достаточно частных медицинских центров, куда можно обратиться в случае необходимости. Если ребенок нуждается в специальных лекарствах или питании, лучше взять всё необходимое с собой. Недостатка в магазинах и аптеках тут нет, но может не оказаться препаратов и смесей нужной марки. Заранее снимите побольше наличных. Карты принимают не везде, а банкоматы могут барахлить. Российский рубль является официальной валютой. Будьте осторожны на дорогах — абхазы любят лихачить.

Если соблюдать эти нехитрые правила, отдых в Абхазии оставит массу положительных впечатлений, а вы вернетесь домой в прекрасном настроении и запасетесь здоровьем на год вперед!