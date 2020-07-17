Больше мяса и меньше строгих диет: как предупредить появление седины

Почему волосы седеют? Обычный ответ на этот вопрос — старение. По статистике, у половины людей на планете к 50 годам появляется седина. У одних раньше, например у темноволосых людей, у других — позже.

Но бывает так, что седые волоски внезапно появляются у подростков или у 20-летних девушек. Стоит ли бить тревогу? Можно ли обратить поседение или замедлить его естественное появление? Разберемся в причинах этого процесса.

Почему седеют волосы?

В коже головы есть волосяные фолликулы — небольшие мешочки, в которых формируются волоски. Фолликулы содержат пигмент меланин, который и окрашивает волосы в русый, рыжий или черный цвет.

Чем старше становится человек, тем меньшая концентрация меланина содержится в его волосяных фолликулах. Со временем красящий пигмент полностью разрушается, в результате чего волоски становятся бесцветными.

Почему волосы седеют в молодости

Несколько бесцветных волосков можно найти на голове любого человека, даже ребенка. И это нормально. Если же поседение захватывает целые пряди в молодом возрасте, на то есть несколько причин.

1. Генетика. Концентрация меланина в теле передается по наследству от родителей к детям, поэтому мы похожи на своих мам и пап цветом волос и кожи. Если же у кого-то из родителей или бабушек, дедушек в юности возникла седина, вероятно, что и вы получили такой же генетический подарок. В этом нет ничего страшного, но и изменить генетику невозможно.

2. Стресс. Нервное напряжение меняет процессы, происходящие в организме. Исследование 2013 года выявило связь между стрессом и истощением стволовых клеток волосяных фолликул. Возможно, поэтому так часто люди седеют после сильного испуга, а у мировых лидеров и людей, занимающих ответственные посты, седина становится заметной значительно раньше, чем у других.

3. Аутоиммунное заболевание. Иногда клетки нашего же тела атакуют пигмент меланин и разрушают его. Эту болезнь называют витилиго. Без цвета оказываются не только волоски, но и кожа, которая может быть белой целиком или частями (пятнами). Почему возникает витилиго, наука пока не знает и бороться с этим заболеванием не умеет.

4. Нарушения работы щитовидной железы. Если волосы начали резко седеть, и вы замечаете колебания веса и учащенное сердцебиение, необходимо обратиться к эндокринологу. Причиной может стать болезнь щитовидной железы — гипо- или гипертиреоз. Это состояние, при котором щитовидка вырабатывает больше или меньше гормонов, а их концентрация в теле ответственна, в том числе за выработку меланина.

5. Дефицит витамина В12. Седина в раннем возрасте может быть вызвана нехваткой витамина В12. Его дефицит возникает на фоне строгих диет и соблюдения вегетарианского рациона, так как основные его источники — это печень, говядина, индейка, яйца и молочные продукты. При нехватке витамина В12 нарушается выработка красных кровяных телец, которые переносят кислород к клеткам тела. Кислородное голодание кожи головы приводит к снижению выработки меланина и возникновению седины.

6. Курение. Согласно научному исследованию, курение — одна из главных причин появления седины до 30-летнего возраста. Происходит это из-за нарушений в работе кровеносной системы. Постоянное сужение кровеносных сосудов вызывает дефицит питания волосяных фолликул, из-за этого может происходить раннее облысение, а также обесцвечивание волос.

Как остановить появление седины

Хороший эффект оказывает изменение образа жизни и рациона.

1. Бросьте курить, чтобы оздоровить организм и улучшить состояние волос.

2. Добавьте в рацион питательные продукты для волос. Это орехи, которые содержат медь, необходимую для выработки меланина. Также полезны рыба, семечки и листовая зелень, которые богаты цинком, жирными кислотами омега-3. Эти вещества необходимы для здоровья кожи и волос.

3. Помните об источниках витаминов группы В. Если не любите мясо, налегайте на цельнозерновые крупы и листовую зелень. В этих продуктах содержатся витамины В6 и В12. Еще один вариант — подберите витаминную добавку, которая поможет избежать дефицита этих веществ и задержать поседение.

4. Перестаньте нервничать. Хорошо высыпайтесь, избавьтесь от стресса.

Ухаживать за седыми волосами следует более тщательно. Из-за потери пигмента они становятся тонкими и жесткими, потому требуют качественного увлажнения. Волосы теряют естественную защиту от ультрафиолета, поэтому перед выходом на солнце необходимо наносить на них солнцезащитный спрей. Защита предупредит пожелтение поседевших прядей и поможет сохранить их здоровый, привлекательный вид.