Песков считает, что у России и США нет повода для «медового месяца»

Москва, 17 июля. Отношения между Россией и США никогда не были близкими, повода для «медового месяца» нет и сейчас. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Чтобы был «медовый месяц», сначала надо пожениться, а жениться никто не собирается», — считает он.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, могло сложиться ожидание, что глобальные кризисы, например пандемия, станут почвой для появления ростков истинного взаимодействия. Однако этого так и не произошло.

В разгар пандемии коронавируса нарастает конфликт между США и Китаем. Песков отметил, что это, казалось бы, не самое походящее время для обвинений, но все-таки они происходят.

«[Президент РФ Владимир] Путин проводит абсолютно последовательную и четкую международную политику, направленную на выстраивание добрых отношений со всеми странами», — заключил он.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее констатировал, что отношения между Вашингтоном и Москвой постоянно ухудшаются. Дипломат заметил, что в период холодной войны противостояние держав было более опасным, чем сейчас, но и куда более предсказуемым. По его словам, проблемы между США и Россией возникают в основном в сфере контроля за вооружением. У дипломата сложилось мнение, что США концептуально не верят в контроль за вооружениями.