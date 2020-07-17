Джабаров объяснил конгрессмену США, почему России незачем красть сведения о вакцине

Обвинения России в краже данных о вакцине в США являются попыткой Вашингтона отвлечь внимание американцев от внутренних проблем в стране. С такой точкой зрения в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей выступил сенатор Владимир Джабаров.

Так он отреагировал на намерение лидера республиканцев в палате представителей конгресса США Кевина Маккарти представить новый законопроект против «российских хакеров», которых Вашингтон обвиняет в кибератаках с целью кражи сведений о разработке вакцины от коронавируса.

«Продолжающиеся злонамеренные действия Москвы, направленные на то, чтобы ослабить наш ответ на пандемию, не должны остаться без ответа. В предстоящие дни я представлю законопроект, чтобы обеспечить привлечение к ответственности этих российских хакеров», — написал политик в своем аккаунте в Twitter.

Комментируя такие планы конгрессмена, первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров задался вопросом: «Если бы не было пандемии, то какой бы они еще повод придумали, чтобы ввести санкции против России?» Он напомнил американскому коллеге о бессмысленности таких шагов.

«Во-первых, зачем России красть какие-то сведения по вакцинам, если мы стоим в числе стран-лидеров по созданию препарата? К тому же некоторые наши вакцины уже прошли клинические испытания и скоро начнут практически использоваться, — отметил сенатор. — Во-вторых, мы в отличие от британцев и американцев, которые скрывают все свои разработки, предоставим широкий доступ к данным о создании вакцины после получения на нее патента. Все люди смогут пользоваться российским препаратом. В-третьих, наша вакцина для россиян будет бесплатной».

Разговоры Вашингтона о том, что Россия пытается украсть что-то о вакцине, «являются не более чем попыткой США отвлечь внимание от своих проблем», утверждает Джабаров.

«Дело в том, что система публичного американского здравоохранения не выдержала пандемии и показала свою полную несостоятельность. Там страшные проблемы из-за пандемии, регистрируется по 50 тысяч зараженных в сутки. Инфекция распространяется с огромной силой. Конгрессмены хотят отвлечь внимание от этого и найти внешнего врага, которым у них всегда выступает Россия», — заявил собеседник ФАН.

Оценивая систему американского здравоохранения, российский политик отметил, что она хорошо работает только в рамках страховой медицины, которой часто пользуются богатые люди.

«Однако эта система не работает для большинства населения США. У нас остается старая советская система здравоохранения, которую создавала молодая советская Россия», — сказал он.

В заключение собеседник ФАН заметил, что Россия «не лезет» во внутренние дела США и не пытается их обвинить в том, что «у нас в стране гуляет вирус».

«Ребята, живите своими внутренними проблемами. Не нужно их решать за счет других стран, — посоветовал член Совфеда. — Обвинять Россию в чем-то — недостойный шаг со стороны американского коллеги».

Напомним,16 июля Центр кибербезопасности Великобритании обвинил Россию в хакерских атаках на исследовательские центры страны с целью похищения данных о разработке вакцины от коронавируса. По версии британской стороны, в нападении замешана хакерская группа APT29, которая подчиняется российской разведке. Позже к заявлению Лондона присоединились США и Канада.