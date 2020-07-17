Путин еще не принял решение об отставке главы Хабаровского края Фургала

Москва, 17 июля. Президент РФ Владимир Путин пока не принял решение об отставке главы Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Разумеется, он (президент. — Прим. ФАН) будет руководствоваться анализом той информации, которую он получает от следствия в плане того, как продвигается расследование дела Фургала», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Песков подчеркнул, что регион без врио руководителя долго оставаться не может. Представитель Кремля добавил, что глава государства получает информацию о ситуации в крае из множества источников.

Напомним, что сотрудники ФСБ и Следственного комитета РФ задержали Фургала 9 июля по подозрению в организации серии убийств и создании ОПГ вместе с бизнес-партнером Николаем Мистрюковым. Задержаны были еще четверо членов организованной группы. По данным следствия, они могут быть причастны к тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области.

Фургала, который вступил на пост губернатора в 2018 году, содержат в СИЗО «Лефортово». Он не признает себя виновным.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее заявил, что в случае отставки Фургала должность врио руководителя субъекта федерации должен занять представитель именно его партии. В интервью ФАН депутат Государственной думы Евгений Федоров не согласился с такой позицией и подчеркнул, что новый глава края ни в коем случае не должен принадлежать к ЛДПР — иначе криминальная страница в истории этого региона так и не закроется.