Минздрав РФ назвал сроки регистрации вакцины от коронавируса

Москва, 17 июля. Испытания российской вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, дают хорошие результаты. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Екатеринбург.

«Позитивно [оцениваю], хорошие результаты», — отметил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Также Мурашко рассказал, что первая регистрация российской вакцины может состояться в августе. Министр уточнил, что регистрация может пройти в первой декаде месяца или в начале второй декады.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о самочувствии после вакцины против коронавируса. По его словам, ни он, ни его коллеги не ощутили каких-либо побочных эффектов.

Гинцбург и другие сотрудники центра были привиты в целях предосторожности, это использование вакцины нельзя считать испытаниями. Непосредственно клинические испытания вакцины на добровольцах стартовали 18 июня в Сеченовском университете, а также в госпитале имени Бурденко Минобороны России. Первую группу участников испытаний выписали 15 июля.