Как похудеть в лице: семь простых способов убрать жир на щеках и подбородке

Можно ли улучшить форму лица без операций? Как похудеть в щеках? Что делать, чтобы избавиться от лишнего жира и отечности? Предлагаем простую программу похудения, которая вернет вам точеные скулы и четко очерченный профиль.

Потеря веса может быть проблемой сама по себе, не говоря уже о конкретной области тела. Как похудеть лицом, если это не удается в области талии и бедер? На этот вопрос есть ответ у диетологов. Соблюдайте рекомендации, чтобы вернуть вашему лицу хорошую форму.

Как похудеть в щеках: почему это сложно

Жир в нашем теле распределяется неравномерно. У мужчин он запасается в основном в брюшной области. У женщин концентрируется под кожей на животе и на бедрах. На фоне лишнего веса жировая ткань откладывается и в лицевой области. И именно отсюда «выгнать» ее сложнее всего.

Мимические мышцы формируют «карманы», где и откладывается лишний жир. Эти отложения пассивны: они не принимают участие в энергетическом обмене. А телу проще «забрать» немного жировой ткани там, где ее много, чем расщеплять незначительные жировые прослойки на щеках.

Именно поэтому при общем ожирении лицо становится постоянным хранилищем жировой ткани. А в процессе похудения уменьшается в объеме не сразу. Лишь тогда, когда разрушение жира на талии и бедрах идет уже полным ходом.

Семь советов диетологов, как похудеть лицом

Начните со снижения массы тела, и форма лица улучшится. Выполняйте эти семь рекомендаций.

1. Займитесь кардиотренировками. Это физическая нагрузка, которая увеличивает частоту сердечных сокращений. Согласно исследованиям, именно кардиоупражнения — самый эффективный метод похудения. И он лучше всего работает на этапе, когда вы только начинаете борьбу с лишним весом. Начните бегать, плавать, ездить на велосипеде или быстро ходите каждый день. Тратьте 20-40 минут ежедневно на эти упражнения. Жир в вашем теле и на ваших щеках начнет сгорать уже на первой неделе кардиотренировок.

2. Пейте воду. Иногда кажется, что вода — наш враг. Ведь если с вечера выпить больше, на утро вы проснетесь с отеками. Это заблуждение. Отечность, которая визуально увеличивает скулы и подбородок, возникает как раз из-за нехватки жидкости в теле. Ведь организм экономит воду и запасает ее в мягких тканях. Чтобы согнать с лица жир, нужно пить минимум суточную норму жидкости — 1,5–2 литра для женщины. Это улучшает метаболизм, помогает в борьбе с жировой тканью и устраняет отеки.

3. Избегайте алкоголя. Неумеренность в алкоголе проявляется на лице в первую очередь. Следите, чтобы суточное употребление алкогольных напитков не превышало рекомендованную норму. Для женщин — это бокал вина, для мужчин — два бокала.

4. Ешьте меньше сладкого и мучного. Часто ответом на вопрос, как похудеть в лице подростку, становится легкая коррекция рациона. Если изъять из него булочки, батончики, конфеты и печенье, а добавить фрукты, ягоды и овощные салаты, лишний вес и пухлые щечки уходят сами собой. В детском и подростковом возрасте метаболизм очень быстрый и коррекция питания эффективна. Во взрослом возрасте, чтобы разогнать метаболизм до такой скорости, нужно пить больше воды и больше двигаться.

5. Спите восемь часов. Вспомните, как нравится вам отражение в зеркале, когда вы просыпаетесь отдохнувшей и свежей. Это не просто впечатление. Если вы не высыпаетесь, в организме усиленно вырабатывается гормон стресса кортизол. Он заставляет переедать и стимулирует образование жировой ткани. Если вы спите достаточно, уровень кортизола не превышает норму, а жировая ткань не накапливается.

6. Не увлекайтесь соленой пищей. Соль задерживает в теле жидкость. А проще всего жидкости накапливаться в мягких тканях. Сложно найти более мягкую и эластичную ткань, чем участки под глазами и на щеках. Именно поэтому отеки так часто возникают здесь: поели вечером соленой рыбы и на утро проснулись с мешками под глазами. Контролируйте потребление соли и откажитесь от продуктов, в которых ее много: колбас, соленых и копченых блюд, полуфабрикатов.

7. Делайте гимнастику для лица. Хорошее решение проблемы, как похудеть в лице. Лицевая гимнастика не только помогает в борьбе с жировой тканью. Она укрепляет мимические мышцы, подтягивает кожу и улучшает форму подбородка, щек. Тонизировать лицевые мышцы помогают упражнения:

надуйте щеки и удержите до 10 счетов;

перекатывайте воздух за щеками из стороны в сторону в течение минуты;

поочередно растягивайте губы в широкой улыбке и сводите в «трубочку»;

сжимайте и разжимайте зубы.

Повторяйте эти упражнения ежедневно в свободное время. Заниматься лицевой гимнастикой можно не только перед зеркалом, но даже лежа в кровати перед телевизором. Простые упражнения повысят тонус мышц и подтянут кожу, не позволив ей провиснуть в процессе похудения.