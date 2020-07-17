Шокированный крысиной дракой кот попал на видео

Москва, 17 июля. В Сети появилось видео, на котором шокированный кот наблюдает за дракой двух крыс. Ролик выложила одна из пользовательниц Facebook на своей странице в соцсети.

«По дороге домой я увидела это забавное зрелище! Мы так привыкли видеть, как дерутся кошки. Но вы когда-нибудь видели, как дерутся крысы? Кошка, которая решила не вмешиваться в это, — умная кошка!» — написала Cheez Goh в публикации.

Судя по обстановке, все произошло на парковке. Как именно сошлись крысы, непонятно, поскольку ролик начинается сразу с драки. Сначала довольно крупные грызуны ведут борьбу лежа, а затем — поднявшись на задние лапы. В таком положении они пытаются ударить друг друга подобно боксерам. В этот момент справа в кадре оказывается кот, который с опаской наблюдает за ситуацией и даже не рискует приближаться к животным.

Видео необычной драки быстро стало вирусным — его посмотрели более 310 тысяч раз. Несколько тысяч пользователей поделились забавным роликом, сделав репосты на свои страницы. Кроме того, бои крыс собрали множество комментариев.

«Первое правило крысиного клуба — никогда не говорить о крысином клубе», — заметил charfax. «Том и Джерри», часть 3, ха-ха», — предположил Alan Edouard Tan. «Крысы заметили кота, они просто выясняли, кого он съест», — решил chimichingas.

Некоторым комментаторам показалось, что крысы решают между собой, кто победит и встретится «с финальным боссом» в виде кота в заключительном поединке.