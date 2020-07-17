Друзья Ефремова рассказали, чем сейчас зарабатывает на жизнь его жена

Москва, 17 июля. Пятая жена актера Михаила Ефремова, 49-летняя Софья Кругликова стала подрабатывать после того, как ее супруга отправили под домашний арест из-за смертельного ДТП в Москве. Об этом рассказали друзья семьи.

Они уточнили, что актер предлагал жене не работать, а заниматься воспитанием их трех несовершеннолетних детей. Несмотря на это, Кругликова решила остаться в профессии.

Как пишет KP.Ru, друзья семьи уточнили, что женщина — доцент, преподает звукорежиссуру, звукозапись и другие смежные дисциплины в Институте современного искусства.

«В Гнесинке у нее тоже часы — она старший преподаватель. Но, конечно, много подрабатывает. Записывает звезд на студии, берет как саунд-продюсер и режиссер коммерческие проекты», — объяснили они.

По мнению источников, в будущем жена Ефремова будет работать больше, на ее обеспечении находятся трое несовершеннолетних детей.

«А сбережений особых нет», — сказали знакомые.

Сейчас с детьми Кругликовой помогает няня и старшая дочка Вера, которой 16 лет.

Смертельное ДТП на Садовом кольце в центре Москвы произошло 8 июня. Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и протаранил фургон, за рулем которого находился Сергей Захаров. Мужчина получил тяжелейшие травмы и умер в больнице. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Если вина Ефремова будет доказана, ему может грозить до 12 лет лишения свободы. 9 июня Таганский суд Москвы отправил актера под домашний арест.

6 июля в МВД завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении Ефремова. Артисту было предъявлено обвинение в окончательной редакции: нарушение ПДД, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По мнению общественности, Ефремов должен понести строгое наказание за содеянное. В частности, глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов настаивает на необходимости судить и наказать актера, не обращая внимание на его известность, ведь перед законом все равны.