«Растрепанная» Ковальчук возмутила поклонников пошлым танцем в коротких шортах

Москва, 17 июля. Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук опубликовала новое видео в Instagram. Певица продемонстрировала поклонникам, как проходит запись ее нового трека в домашней студии.

Поп-исполнительница призналась, что записывать новые песни ей приходится ночью, когда ее дочь уже спит. Дело в том, что днем девочка хочет принимать активное участие в записи.

На видео Ковальчук одета в пижаму с короткими шортами. Во время записи певица завязала топ под грудью и оголила живот. Кроме того, Ковальчук решила исполнить на камеру зажигательный танец.

«Видок, конечно, домашне-растрепанный, <…> но по моим телодвижениям вы должны понять, что песенка будет веселая и жаркая», — написала экс-солистка «Блестящих» под видео.

Впрочем, некоторые подписчики Ковальчук не оценили ее пляски в пижаме.

«Боже! Без комментариев… Одно слово — пошлая бездарность!!!» — возмутилась elenaparshina679.

«Что за стриптиз? Некрасиво», — написала florida19788.

«Нескромно. Извините», — прокомментировала shushanik.gorbikova.

«Выглядит ужасно неприлично», — отметила a.kolchugina.

При этом Юлия Ковальчук не оставила критику пользователей Instagram без внимания.

«Одна в комнате, зачем уж тут приличия», — написала певица под одним из комментариев.

«Зачем тогда вообще выставлять, если это для личного пользования?!» — ответила поп-звезде pavlova51.

Ранее Юлия Ковальчук опубликовала архивный кадр с покойной Жанной Фриске. Певица выложила снимок в годовщину смерти своей коллеги по группе «Блестящие».