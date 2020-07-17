«Растрепанная» Ковальчук возмутила поклонников пошлым танцем в коротких шортах

Москва, 17 июля. Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук опубликовала новое видео в Instagram. Певица продемонстрировала поклонникам, как проходит запись ее нового трека в домашней студии.
Поп-исполнительница призналась, что записывать новые песни ей приходится ночью, когда ее дочь уже спит. Дело в том, что днем девочка хочет принимать активное участие в записи.
На видео Ковальчук одета в пижаму с короткими шортами. Во время записи певица завязала топ под грудью и оголила живот. Кроме того, Ковальчук решила исполнить на камеру зажигательный танец.
«Видок, конечно, домашне-растрепанный, <…> но по моим телодвижениям вы должны понять, что песенка будет веселая и жаркая», — написала экс-солистка «Блестящих» под видео.
Как вчера ночью я писала новую песню???? Делаем мы это обычно ночью, после того, как я укладываю дочу, иначе присутствие в процессе ей просто необходимо. Видок, конечно, домашне-растрёпанный, 2 чашки чая выдают мой не плоский живот, но судя по моим телодвижениям вы должны понять, что песенка будет весёлая и жаркая???????? #юлияковальчук #певица #новаяпесня #запись #студия #скоро #танцы #жарко #любовь #музыка
Впрочем, некоторые подписчики Ковальчук не оценили ее пляски в пижаме.
«Боже! Без комментариев… Одно слово — пошлая бездарность!!!» — возмутилась elenaparshina679.
«Что за стриптиз? Некрасиво», — написала florida19788.
«Нескромно. Извините», — прокомментировала shushanik.gorbikova.
«Выглядит ужасно неприлично», — отметила a.kolchugina.
При этом Юлия Ковальчук не оставила критику пользователей Instagram без внимания.
«Одна в комнате, зачем уж тут приличия», — написала певица под одним из комментариев.
«Зачем тогда вообще выставлять, если это для личного пользования?!» — ответила поп-звезде pavlova51.
Ранее Юлия Ковальчук опубликовала архивный кадр с покойной Жанной Фриске. Певица выложила снимок в годовщину смерти своей коллеги по группе «Блестящие».