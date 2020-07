«Растрепанная» Ковальчук возмутила поклонников пошлым танцем в коротких шортах

Как вчера ночью я писала новую песню???? Делаем мы это обычно ночью, после того, как я укладываю дочу, иначе присутствие в процессе ей просто необходимо. Видок, конечно, домашне-растрёпанный, 2 чашки чая выдают мой не плоский живот, но судя по моим телодвижениям вы должны понять, что песенка будет весёлая и жаркая???????? #юлияковальчук #певица #новаяпесня #запись #студия #скоро #танцы #жарко #любовь #музыка

