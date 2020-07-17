Песков рассказал, что выиграют россияне от решения Турции по собору Святой Софии

Москва, 17 июля. Вход в Святую Софию в Стамбуле после изменения ее статуса станет бесплатным, российские туристы в этом плане выиграют, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что превращение собора Святой Софии в мечеть имеет ряд преимуществ. Он подчеркнул, что Москва получила разъяснение от Стамбула, что все желающие смогут посещать Айя-Софию.

«Более того, я вам скажу, в Айя-Софию были достаточно дорогие билеты. А теперь билетов не будет, вход будет бесплатный. В этом плане наши туристы выиграют», — объяснил Песков в интервью «Авторадио».

Ранее власти Турции отменили решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сразу подписал указ о превращении собора в Стамбуле в мечеть.