Рожин назвал проблему «супер-пупер-ракеты» Трампа в борьбе с российским гиперзвуком

Пентагон подтвердил, что новая американская гиперзвуковая ракета превышает скорость звука в 17 раз. Президент США Дональд Трамп называет это оружие «супер-пупер ракетой». Что известно о разработке и можно ли ее противопоставить российскому гиперзвуку, Федеральное агентство новостей обсудило с военным экспертом Борисом Рожиным.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Пентагона рассказала о создании гиперзвукового оружия в Штатах. По словам военного, испытания «супер-пупер ракеты», о которой еще весной рассказывал Трамп, состоялись в марте 2020 года.

«Он имел в виду недавние испытания ракеты, которые мы провели в марте, во время которых скорость превышала в 17 раз скорость звука», — сказал собеседник CNN.

По его словам, президент США Дональд Трамп проявил особый интерес к этой ракете.

Сейчас США, по их же собственному заявлению, отстают от программ России и Китая, которые уже разворачивают системы гиперзвукового оружия. При этом президент Дональд Трамп намерен показать превосходство США. Именно поэтому американским военным и была поставлена задача создать оружие, которое по параметрам опережало бы системы РФ и КНР, считает военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин. Он назвал проблему «супер-пупер ракеты» Дональда Трампа в борьбе с российским гиперзвуком.

«Изначально ставилась задача создать оружие более быстрое, более маневренное, чем то, которое разрабатывается в России и других странах. Соответственно, параметры новой ракеты, которые заявляются, на бумаге выглядят превосходящими те образцы, которые создают в России. Но речь пока идет о проекте и нет никакой гарантии, что эти параметры будут достигнуты. Трампу важно показать, что Америка не отстает в этой условной гонке, что она конкурентна, что может вернуть себе лидерство в этом компоненте вооружений. Но когда и в какие сроки будет создана эта ракета, каким параметрам он будет соответствовать — пока говорить сложно. Так что пока это, скорее, заявка, чем реально существующий образец, который опережает что-то из вооружений, которые есть в России», — сказал Борис Рожин в комментарии ФАН.

CNN считает, что Штаты вряд ли развернут ракеты этого типа ранее 2023 года. Президент США Дональд Трамп заявлял, что «супер-пупер ракета» будет «самой быстрой в мире», однако никаких подробностей не приводил. Борис Рожин скептически отнесся к анонсируемой в Америке разработке.