Родители Бритни Спирс пытаются через суд получить доступ к деньгам поп-дивы

Москва, 17 июля. Знаменитая американская певица Бритни Спирс попала в очередную скандальную историю. На этот раз ее мать Линн Айрен Бриджес объявила о желании получить полный доступ к специальному денежному счету певицы, размер которого составляет около 60 миллионов долларов. Бриджес готовится через суд доказать, что должна вместо своей дочери распоряжаться данными средствами.

Напомним, что СМИ неоднократно сообщали о нестабильном психическом состоянии Бритни Спирс. Поведение певицы вызывает все больше вопросов. Поп-дива публикует в социальных сетях видеозаписи, на которых предстает перед фанатами в необычных образах и странно танцует.

Практически всеми денежными средствами популярной американской артистки ранее заведовал ее отец. Однако через некоторое время он был лишен подобной привилегии. На данный момент капиталом распоряжается помощница Спирс. Кроме того, ранее певица создала отдельный счет, на который перечислила капитал размером в 60 миллионов долларов. Сейчас же мать певицы собирается доказать, что имеет право распоряжаться этим фондом.

Родители пытаются через суд получить доступ к деньгам поп-дивы. Линн Айрен Бриджес уже обратилась в окружной суд Лос-Анджелеса с иском, согласно которому она может стать попечителем многомиллионного состояния.

Поклонники артистки негативно отнеслись к подобной новости, заметив, что Спирс хотят обмануть и завладеть ее финансами для собственной выгоды. Однако родители певицы отрицают подобные обвинения и объясняют свои действия нестабильным психическим состоянием своей дочери.

«Линн подала заявку на прозрачность, чтобы следить за финансами, потому что она знает, что у Бритни бывают свои взлеты и падения. Сейчас Бритни находится на регулярной терапии и физических упражнениях. Линн видит огромные улучшения, но все равно очень переживает», – объяснил представитель звездной семьи.

Ранее сообщалось, что фанаты Бритни Спирт обеспокоились психическим состоянием звезды. Они обратили внимание на необычную фотографию, которую певица выложила в одну из социальных сетей.