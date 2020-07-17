Пресняков объяснил, почему долго не хотел жениться на Подольской

Москва, 17 июля. Певец и композитор Владимир Пресняков объяснил, почему долгое время не хотел жениться на своей избраннице — певице Наталье Подольской. По словам музыканта, его отношение к браку изменилось только после беседы со священником.

Пресняков и Подольская жили вместе пять лет, однако композитор не спешил предлагать второй половине руку и сердце.

«Я не хотел жениться, потому что не верил в брак», — прокомментировал эту ситуацию музыкант.

Пресняков признался, что у него и его друзей был неудачный опыт женитьбы. Как ранее рассказала Подольская в эфире шоу «Секрет на миллион», для решения проблемы она обратилась к священнику.

«Он мне сказал простые слова: «Ты понимаешь, что поступаешь, как трус? Чуть что, ты ее сможешь бросить, и ничего тебе за это не будет. Никакой ответственности», — вспоминает Пресняков.

Музыкант отметил, что эти слова его буквально встряхнули, поскольку певец никогда не был трусом. После беседы со священником Пресняков неожиданно осознал, что должен создать уютное семейное гнездо, поэтому он сразу же повел Подольскую в церковь.

«Это нас сблизило еще больше. Мы перестали ругаться и делить территорию», — рассказал музыкант в интервью «АиФ».

Напомним, Пресняков и Подольская поженились в июне 2010 года. Ровно через пять лет после свадьбы у пары родился сын Артемий.

Ранее Наталья Подольская рассказала о бытовых конфликтах с Пресняковым. Певица отметила, что они с супругом начали «тявкаться из-за мелочей» во время самоизоляции.