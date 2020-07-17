Кудрявцева призналась, что послала подальше многих «друзей» по шоу-бизнесу

Москва, 17 июля. Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как справляется с критикой в свой адрес. Как пишут средства массовой информации, она привыкла к критике со стороны общественности и давно не обращает на нее внимания.

Как сообщила звезда в социальной сети, она, прежде всего, пытается быть честной перед собой. Поэтому она смело отвечает даже на самые каверзные вопросы поклонников. При этом Кудрявцева уточнила, что раньше старалась всем понравиться. Со временем она устала подстраиваться под мнение окружающих и начала прислушиваться только к себе.

«Не хочется отбросить толерантность и послать подальше «друзей» по шоу-бизнесу?» — спросили у нее фанаты, напомнив, что о Кудрявцевой в прессе появлялось много негатива. «Многие туда уже пошли», — честно ответила телеведущая.

Ранее Лера Кудрявцева в своем блоге в Instagram опубликовала фотографию, которая вызвала бурную реакцию у ее подписчиков. Телезвезда сфотографировалась с банкой черной икры, похваставшись тем, что в этом году вместо отпуска будет есть деликатес.

В подписи под фотографией Кудрявцева указала марку фирмы и отметила ряд ее полезных свойств. Однако подобное неоднозначное заявление вызвало гнев у пользователей социальной сети. Возмущенные подписчики оставили под фотографией более тысячи комментариев в которых раскритиковали Кудрявцеву за то, что в тяжелое экономическое время телезвезда хвастается деликатесными продуктами.