Песков рассказал, как меняется информация о России в мировой повестке

Москва, 17 июля. Тенденциозная подача сообщений о России в мировых СМИ имеет место, но сейчас в информационном плане наступает «многополярность», она дает возможность получать больше разнообразных и правдивых данных о стране. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Рассказывать свою историю в мире и миру сейчас вынуждена любая страна, особенно такая большая, как мы. Чем сильнее становится страна, чем самостоятельнее и сувереннее она становится, тем больше она вызывает недовольство у тех стран, которые хотят доминировать на международной арене», — отметил он в интервью для «Авторадио».

По словам Пескова, это недовольство напрямую проецируется на Россию и становится сильнее по мере того, как укрепляет свои позиции страна.

«Тенденциозная подача любой информации о нашей стране действительно имеет место во многих западных СМИ, в том числе, в ведущих СМИ мира, ведь мировую повестку дня всегда формировали англосаксонские СМИ, то есть, грубо говоря, американцы и англичане», — напомнил пресс-секретарь российского лидера.

При этом он подчеркнул, что информационная картина дня меняется вместе с глобальными международными процессами. Уже в прошлом биполярный миропорядок, в котором главенствовали США и СССР, осталась в истории эпоха гегемонии Штатов, мир стал многополярным, и вместе с ним изменилась сфера СМИ.

«Уже не только англосаксы в информационном плане являются законодателями моды, уже китайские СМИ имеют право голоса и возвышают свой голос все больше и больше, и так далее, и тому подобное. То есть здесь тоже наступает период многополярности, что является залогом того, что люди в мире начинают получать больше разнообразной, и, следовательно, правдивой информации», — резюмировал представитель Кремля.

СМИ западных стран нередко представляют своим читателям демонизированный образ России. Они делают это с разными целями, в том числе, чтобы отвлечь внимание сограждан от внутренних проблем, считают многие эксперты.

Фейки о стране неоднократно публиковали, в частности, Bloomberg, The Washington Post и The New York Times. Российский сенатор Олег Морозов отмечал, что антироссийские публикации в американских СМИ давно стали элементом пропаганды и частью информационной войны.