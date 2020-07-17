Ученые предупредили об эпидемии ожирения после коронавируса

Копенгаген, 17 июля. Мир после пандемии коронавируса может погрузиться в эпидемию ожирения, предупредили ученые университета Копенгагена.

Специалисты перечислили пять факторов, способных усугубить и без того непростую ситуацию с болезненной полнотой. Это стресс, который многие привыкли «заедать», доступность холодильника с продуктами при дистанционной работе, ограничение движения, вынужденное одиночество и ухудшение финансового положения людей.

С коллегами из Дании согласились российские эксперты. Завкафедрой эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Татьяна Демидова обратила внимание, что ежегодный прирост числа людей, страдающих от ожирения, уже называют «неинфекционной пандемией».

«Переедание стало одной из основных проблем в карантинный период и для многих обернулось возникшими или усугубившимися проблемами с весом», — цитируют ее «Известия».

Согласно прогнозам специалистов, рост количества людей с ожирением в период после пандемии составит 10–13%.

Ранее диетолог Александра Ноев в комментарии Федеральному агентству новостей предупредила о вреде частых перекусов и дала совет, как не набрать лишний вес — сформировать привычку есть по часам умеренными порциями. Специалист заметила, что если на гены и расположение рецепторов жировых клеток повлиять невозможно, то образ жизни и настрой зависят только от самого человека.