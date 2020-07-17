Националист устроил скандал в херсонском аэропорту из-за русского языка

Херсон, 17 июля. Украинский националист Алексей Любетской устроил скандал из-за того, что сотрудница авиакомпании в херсонском аэропорту ответила ему на русском языке.

Любетской написал заявление в полицию и губернатору с жалобой на авиакомпанию SkyUp Airlines из-за того, что девушка на стойке регистрации отказалась отвечать ему на украинском языке, пишет «Политнавигатор».

«На стойке регистрации SkyUp Airlines вопросы задавали на староболгарском (так Любетской называет русский язык. ― Прим. ред.). Не то, что бы я не понимал, но попросил на украинском. Почему? Мне так удобнее и есть закон. От работницы Кушнир получил ответ: «Это Херсон», — пожаловался русофоб.

За девушку вступился сотрудник аэропорта, напомнив националисту о правах национальных меньшинств. Тогда Любетской решил обратиться к полиции аэропорта и подать заявление. Националист заявил, что в случае захвата именно такие работники добровольно откроют все кабинеты аэровокзала.

По словам русофоба, по факту его жалобы губернатор Херсонской области Юрий Гусев поручил провести служебное расследование.

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