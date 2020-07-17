Киркоров ответил на вопрос об отношениях с Пугачевой

Москва, 17 июля. Российский певец Филипп Киркоров во время посещения Витебска ответил на вопрос о том, какие у него сейчас отношения с бывшей супругой — Примадонной Аллой Пугачевой. Киркоров прожил в браке с певицей более десяти лет. Исполнитель признался, что он и Пугачева «не дружат домами» и отношений между ними нет. По мнению Киркорова, если бы были отношения, это выглядело бы странным.

«У нее своя жизнь, у меня — своя. Третьим лишним я быть не хочу», — рассказал Киркоров.

Как пишет «Московский комсомолец», Киркоров подчеркнул, что благодарен Пугачевой. Он готов ей помочь, если случится какая-нибудь беда, а радость ей «есть с кем делить».

«В отличие от Аллы, я на нее подписан в Instagram», — отметил певец.

Ранее Алла Пугачева раскрыла причину развода с королем отечественной поп-сцены Филиппом Киркоровым. Певица призналась, что их брак распался из-за измены. Пугачева и Киркоров развелись 15 лет назад, при этом бывшие супруги все еще общаются и следят за музыкальными успехами друг друга. Однако у примадонны, как оказалось, творчество четвертого мужа не вызывает восторга. По словам певицы, Киркоров делает то, в чем силен, и делает это для тех, кто ценит такое творчество.

Несмотря на давнее расставание с Пугачевой, которая много лет счастлива в браке с шоуменом Максимом Галкиным, Киркоров даже назвал в честь артистки свою дочь, дав девочке двойное имя Алла-Виктория. Кроме того, после юбилейного концерта примадонны певец восхитился формой экс-супруги.