Песков назвал Путина самым влиятельным государственным деятелем в мире

Москва, 17 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал российского лидера Владимира Путина самым влиятельным государственным деятелем в мире. По словам Пескова, работать с таким человеком — большая удача.

«Стать пресс-секретарем, с моей точки зрения, самого блестящего государственного деятеля в мире, самого влиятельного государственного деятеля в мире действующего — это, конечно, удача в жизни», — подчеркнул представитель Кремля в интервью «Авторадио».

Песков отметил, что на должности пресс-секретаря президента он может каждый день учиться «не по книгам, а в реальной жизни». По словам представителя Кремля, у него есть уникальная возможность находиться в гуще процессов, имеющих жизненно важное значение как для России, так и для всего мира. При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что на нем лежит большая ответственность.

Также Песков напомнил, что работает с Путиным с 2008 года. Непосредственно пресс-секретарем президента он был назначен в 2012 году, до этого Песков являлся пресс-секретарем председателя правительства. Кроме того, Песков ответил на вопрос, чем именно для него стала должность пресс-секретаря президента — ношей, призванием или необходимостью.

«Я убежден, для моей жизни, что свобода — это то, что есть у меня сейчас. Это не ноша», — заявил представитель Кремля.

Ранее Песков ответил на вопрос об отпуске Путина. Пресс-секретарь главы государства рассказал, что у президента пока достаточно насыщенные рабочие планы.