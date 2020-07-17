Известный стилист раскритиковал наряды Канделаки и похвалил Собчак

Москва, 17 июля. Известный стилист Александр Рогов раскритиковал наряды телеведущей Тины Канделаки. Один из показанных ему образов в рамках шоу блогера Надежды Стрелец он даже назвал провальным.

Ведущая программы попросила имиджмейкера оценить стиль некоторых знаменитостей. Стрелец показала Рогову несколько фотографий Канделаки, чтобы стилист мог высказать свое мнение по каждой из них.

На первом снимке телеведущая одета в топ, куртку, которую стилист счел «куцей», и лосины — все черного цвета. На ногах у звезды туфли кислотного зеленого цвета, а в руках — черно-белая сумка в полоску.

«Я прекрасно понимаю, зачем это нужно Тине. Она в прекрасной форме, работает над своим прессом и хочет его показывать», — объяснил выбор топа Рогов.

Стилист не исключил, что Канделаки выбрала такой «провальный» наряд сама, поскольку он «руку стилиста здесь не видит».

«Здесь плохо все. Ну что это за лосинки?» — возмутился Рогов.

Другой образ телеведущей тоже не понравился имиджмейкеру. Надетую на Канделаки куртку он назвал «устаревшей», а сумка, по его мнению, не подходит к наряду.

«Просто некий набор трендов», — констатировал он.

Рогов при этом похвалил стиль журналистки Ксении Собчак, которая в последнее время, по его мнению, выглядит симпатично.

«Все ровненько, чистенько, без трэша, и волосы всегда красивые», — одобрил Рогов.

При этом «просто бомбой» он назвал стиль актрисы Ренаты Литвиновой.

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