Экономист объяснил необходимость повышения цены на газ в РФ с 1 августа

Индексация тарифов ЖКХ предусматривается на уровне ниже инфляции, которую Центробанк России прогнозирует на уровне 3,5-4% по итогам текущего года. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Повышение цены

С 1 августа в России повысятся цены на газ для населения. Такая информация следует из приказа Федеральной антимонопольной службы. В документы утверждены оптовые цены на топливо, «предназначенное для последующей реализации населению».

Изначально ФАС собиралась повысить тарифы на 3% с июля, однако индексацию «заморозили» из-за ситуации с пандемией нового типа коронавируса.

При этом глава ФАС Игорь Артемьев обратил внимание, что цены все же повысят, так как это заложено в прогнозе социально-экономического развития и в бюджете в виде отчислений по налогам. В прошлом году рост оптовых цен на газ составил 1,4%.

Тарифная политика

Как отметил Артем Деев, тарифная политика всегда учитывается при формировании бюджета страны. Ни для кого не секрет, что в результате пандемии коронавируса убытки понесли целые отрасли экономики, в том числе сектор добычи ресурсов.

«Повышение тарифов означает, что ресурсоснабжающие организации будут иметь средства на проведение плановых ремонтов сетей, на развитие инфраструктуры. В результате этого большее количество людей у нас в стране получат доступ к ресурсам», — пояснил Артем Деев.

Экономист обратил внимание, что индексация тарифов ЖКХ предусматривается на уровне ниже инфляции. В данной ситуации с газом, когда тариф будет увеличен на 3%, это ниже инфляции, которую ЦБ РФ прогнозирует на уровне 3,5-4% по итогам текущего года.

Ранее генеральный директор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергей Минко рассказал, что услуги ЖКХ индексируются ежегодно на размер ниже инфляции. В дальнейшем средства, которые были собраны за счет индексации, направят на плановый ремонт, ликвидацию аварий и так далее.

Кроме того, заметил эксперт, в текущем году эти средства пойдут и на проведение оперативной подготовки к новому зимнему сезону. Из-за ситуации с коронавирусом в России не отключали горячую воду в мае или июне. Сроки проведения всех плановых работ (опрессовка, ремонт и прочее) в результате были перенесены.