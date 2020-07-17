Названы признаки приближающегося инфаркта

Москва, 17 июля. Эксперты рассказали о признаках скорого инфаркта, которые можно разглядеть на ногах. Как объяснили ученые, инфаркт миокарда случается внезапно и требует немедленного обращения к врачам.

При этом патологический процесс развивается постепенно, напомнили они. Как уточнили ученые, первые признаки возможного сердечного приступа могут проявляться на коже.

Как пишет «Российская газета», следует внимательно осматривать ноги, снимая носки или колготки в конце дня. Так, синюшный или фиолетовый оттенок кожи, появление сетчатого капиллярного рисунка должны насторожить. Желтовато-оранжевые восковые наросты говорят также о сбоях в организме.

Кроме того, признаком приближающейся болезни может быть наличие на коже вмятин. На нее может указывать на периферический отек, вызванный накоплением жидкости в мягких тканях.

«Правильное питание и регулярные физические упражнения, — верный способ снизить риск сердечного приступа. Также стоит помнить, что недосып и переизбыток сна повышают риск развития проблем с сердцем», — подчеркнули эксперты.

Ранее ученые рассказали, какие продукты могут защитить от инфаркта и инсульта. Продукты с высоким содержанием витамина D могут предотвратить развитие болезней сердечно-сосудистой системы, вроде инфаркта и инсульта. К такому выводу пришли греческие ученые, изучив рацион трех тысяч мужчин и женщин.

Оказалось, что наблюдаемые пациенты, которые отдавали предпочтение пище с витамином D (жирная рыба, яйца, сыр, сливочное масло) реже испытывали проблемы с сердцем.