В Риге выпустили книгу нацистского преступника Герберта Цукурса

Рига, 17 июля. В книжные магазины Латвии поступили мемуары «национального героя» страны карателя Герберта Цукурса «Мой полет в Японию», несмотря на то, что он «прославился» во время Второй мировой войны участием в массовых убийствах евреев, славян и военнопленных в составе карательной команды еще одного латвийского палача Викторса Арайса.

Но теперь Цукурс, в честь которого в стране в прежние годы организовывались выставки и ставились спектакли, представлен латвийскому читателю исключительно как отважный летчик, совершавший до войны перелеты в Африку и Японию. О его злодействах — убийствах тысяч ни в чем не повинных людей, включая женщин, детей и стариков — авторы издания предпочли скромно умолчать.

После войны преступник Цукурс скрывался в Бразилии. Выслежен и убит спецслужбами Израиля в Уругвае 23 февраля 1965 года.

Выход подобной книги подобен тому, как если бы в Германии издали книгу о довоенных достижениях доктора Йозефа Менгеле (Ангела Смерти из Освенцима, как его называли), проводившего смертельные опыты над десятками тысяч заключенных концлагеря.