В России выявили 6406 новых случаев коронавируса за сутки

Москва, 17 июля. Медики зафиксировали 6406 новых случаев коронавируса в 83 регионах России за минувшие сутки. Об этом рассказали в оперативном штабе по контролю за распространением инфекции.

«Из них 26% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.

С начала пандемии в России выявили 759 203 случая COVID-19. При этом 539 373 пациента выздоровели, из них 7 681 — за прошедший день. Число летальных исходов достигло 12 123 — 186 за минувшие сутки.

В общей сложности проведено более 24,3 миллиона тестов на COVID-19.

Накануне стало известно, что вторая фаза испытаний вакцины от коронавируса, которую разработали в НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи, завершится 3 августа. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, в России в нынешнем году произведут 30 миллионов доз препарата от COVID-19. При необходимости это число увеличат до 50 миллионов. Полностью вакцинация граждан может быть завершена в начале следующего года.

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что уже все регионы России прошли пик заболеваемости COVID-19. На данный момент эпидемия, по его словам, находится в стадии угасания.

Вспышка коронавируса произошла в Китае в конце прошлого года. За довольно короткий срок инфекция охватила почти все страны. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.