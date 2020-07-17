В Роскачестве рассказали о выборе вина для пикника

Москва, 17 июля. Роскачество рекомендует выбрать на природу к шашлыку белые и красные вина и не советует покупать ликерные,включая кагор и портвейн. Об этом говорится в сообщении организации.

По словам руководителя экспертной группы «Винный гид России» Артура Саркисяна, в подборе белого вина для пикника действует один общий принцип: оно не должно быть слишком простым и легким.

«В начале, пока костер еще не разведен, а еда не готова, на аперитив можно выпить белого вина из ароматного сорта винограда. Но позже, под птицу, рыбу или тем более белое мясо на гриле, лучше выпить чего-нибудь посложнее из классических сортов винограда — Шардоне или Рислинг с небольшой выдержкой в дубе», — пояснил он.

С красными винами, по словам экспертов, ситуация обратная. Для сложных вин с продолжительный выдержкой и с постепенно раскрывающимся ароматом лучше выбрать другой повод. На природу желательно брать не слишком сложные, но достаточно сбалансированные вина, обладающие ярко выраженными фруктовыми и пряными оттенками во вкусе.

В Роскачестве считают, что среди белых вин для пикника наиболее всего подойдут Рислинг Шато Тамань резерв, Шардоне Голубицкое и Шардоне «Фанагории» Крю Лермонт с выдержкой в дубе. Все эти вина можно найти на полках в ценовом диапазоне 400-600 рублей.

Что касается красных вин, к шашлыку можно выбрать Саперави под брендом «Шато Тамань» или Красностоп от «Фанагории». От крымских производителей подойдут «Инкерман» и «Усадьба Перовских». Эксперты уточняют, что для отдыха на природе также могут подойти и игристые вина, но важно позаботиться о температуре их подачи.

Ранее специалисты Роскачества дали советы по выбору шашлыка и его приготовлению, а также напомнили важные правила хранения и маринования мяса.