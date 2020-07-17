 Очевидцы катастрофы MH17: Вина Украины не требует доказательств 

Ровно шесть лет назад, 17 июля 2014 года в 16.20 по местному времени, в небе над Донбассом неизвестной ракетой серии 9М38, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Бук», был сбит малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия) рейсом MH17. Самолет упал у села Грабово близ города Торез. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек.

Вину за эту страшную трагедию западные страны поспешили возложить на Россию, заявив, что «Бук», из которого был сбит самолет, якобы принадлежал РФ. Об этом практически мгновенно, когда тела жертв катастрофы еще лежали в полях на территории Донецкой Народной Республики, заговорили европейские, а также украинские политики.

Как отметили эксперты Федерального агентства новостей, несмотря на то, что Россия предоставила в адрес следствия все возможные доказательства своей непричастности к произошедшему, а также факты, указывающие на причастность украинских военных, обвинения в адрес нашей страны, похоже, никто не собирается снимать.

JIT — Международная совместная следственная группа, похоже, изначально ставила перед собой задачу не установить виновных, а объявить таковой Россию. От нас в который раз требуют платить и каяться за несовершенные прегрешения.

В частности, 15 июля этого года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял иск Нидерландов к РФ. Трагедию, жертвами которой стали ни в чем не повинные гражданские, среди которых было много детей, упорно превращают в фарс, игнорируя любые факты.

За Россией — правда, а иски — «народная забава»

«Мы активно занимались расследованием, выдвигали версии, открыли всю информацию. Проходили серьезные пресс-конференции наших специалистов, экспертов. Наша позиция не меняется, нам правда кажется очевидной. При этом следствие продолжается, в частности — ищем свидетелей», — сообщил ФАН первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Юрий Олейников.

По мнению парламентария, иски против России имеют одну цель: в конечном итоге сделать нас виновными в гибели Boeing.

«Вы же видите, что происходит! В ПАСЕ этот вопрос ставят в повестку дня, чтобы лишний раз нас немножко покусать, обвинить в том, в чем мы не виноваты», — отметил он, добавив, что поиски истины — процесс не сиюминутный.

Журналист, радио- и телеведущий Владимир Соловьев, в свою очередь, констатировал, что иски по делу о гибели МН17 — чистая политика.

«Сейчас это такая народная забава — судиться с Россией. Украина тоже подает страшное количество исков по любому поводу. Так что судиться-то можно, а вот к чему это приведет? Реальные последствия всегда могут быть, вопрос в том, насколько тяжелыми», — отметил.

Соловьев уверен, что в конечном итоге Россия перестанет серьезно относиться к подобному поведению. И, как это делают сейчас США, будет просто игнорировать любые обвинения в свой адрес.

Вина Украины не требует доказательств

Военный корреспондент и участник боевых действий Геннадий Дубовой 17 июля 2014 года находился относительно недалеко от места падения малайзийского Boeing-777 и на место прибыл довольно быстро. Местные жители рассказали, что когда упал самолет, раздался оглушительный взрыв, образовалось облако дыма, а земля на секунду стала как студень.

«У мотороловцев тогда были очень жесткие бои, и мы постоянно перемещались, — вспоминает он. — После того, как был сбит Boeing, мы туда подъехали. Местные ребята уже все взяли под охрану, оцепили. Жаловались, что простояли всего лишь 20-25 минут в режиме «никого ни в коем случае не пускать», а потом им дали добро пропускать журналистов. Очень скоро там появились иностранные журналисты. Через какое-то время прибыла экспертная комиссия, в том числе — малайзийцы. Один из них уже в Донецке прямым текстом сказал другому, что вина Украины не требует доказательств. Слава Богу, рядом стоял наш парень, хорошо понимающий по-английски. А уже через три дня они говорили прямо противоположное».

По словам Дубового, его первой мыслью было, что за произошедшим однозначно стоит Украина.

«Тем, кто говорит о российском «Буке», который якобы как-то можно было перетащить через границу, стоит посоветовать хотя бы почитать Википедию, узнать, что такое «Бук» и представить себе, как его можно было провезти. Это просто технически невозможно!» — отметил он.

Военкор лично беседовал с человеком с позывным Помор, который видел, как со стороны Зарощенского (населенный пункт, находившийся тогда под контролем ВСУ. — Прим. ФАН) взлетала ракета.

«У нас на тот момент, и все это прекрасно знают, самой мощной зенитной установкой была ЗУшечка, которой сбить вообще ничего нельзя из-за устаревшей конструкции, и ручные ПЗРК, из которых если каждый третий сработает — это уже хорошо. Понятно, что ополчение и российская сторона к произошедшему никак не причастны», — убежден собеседник ФАН.

Геннадий Дубовой также обратил внимание на то, что пуск ракеты был зафиксирован российскими радарами, в то время как украинцы включили полный «режим тишины»: у них полностью ослепли все радары.

«В общем все говорит о том, что виновата Украина. Иначе как тем, что это была согласованная операция, такое объяснить невозможно. Кроме того, известно, что тогда Зарощенское было под Украиной. А они потом стали говорить, что село на два часа захватили ополченцы, которые произвели запуск и ушли. Диспетчеры вели самолет по ложному курсу до указанной точки, а потом все ослепло и исчезло. Все делалось намеренно, чтобы спровоцировать международный скандал и извлечь из этого политические дивиденды. Каждый житель республики, каждый, даже рядовой ополченец, это понимал уже тогда», — вспоминает он.

Кроме того, у России не было и не могло быть мотива для того, чтобы сбить гражданский самолет.

«Самое главное — мотивация! Какая мотивация может быть у России, у границы которой происходят такие события. Сбить самолет, ввязаться в мировую войну, вызвать очередную волну санкций? Это бред полный… Ну, а мы этого технически не могли сделать», — подытожил Дубовой.

У ополченцев не было мотива, а у Украины — был

Федеральному агентству новостей удалось пообщаться с жительницей города Торез, рядом с которым произошла трагедия. Женщина попросила не называть ее имени. В момент, когда был сбит Boeing, она находилась дома.

«Балкон был открыт. Я сижу и слышу: такой звук «бух-бух-бух». Выскакиваю на балкон и минуты через три в сторону шахты Рассыпной слышу очень сильный звук, как гром. Сосед, который в это время тоже был на балконе, рассказал, что была сбита украинская «сушка», СУ-25, военный самолет. Он видел, как тот самолет горел и падал. Я побежала за бугор, откуда хорошо видно это место. Увидела в небе полосу со стороны Снежного. Мужчина мне рассказал, что видел, как раскрылся парашют — спускался летчик. Наши перед тем, как был сбит Boeing, буквально за три минуты до этого, сбили «сушку»», — рассказала жительница Тореза.

Она отметила: о том, что был сбит украинский СУ-25, в тот день рассказывал популярный в ДНР российский телеканал LifeNews. Кроме того, люди, живущие в районе Рассыпной, рассказывали ей, что украинских самолетов было два. Один сбили ополченцы, а второй улетел. Местные жители не исключают, что в Boeing стреляли и из самолета, и из «Бука».

Кроме того, женщина обращает внимание, что украинские блогеры в качестве доказательства вины России распространяют видеоролик, на котором некие люди везут «Бук» и… в кадре видно табличку «Красноармейск», однако данный населенный пункт находился под контролем Украины.

По мнению собеседницы ФАН, ополченцы не могли сбить малайзийский Boeing-777 просто по той причине, что у них не было «Буков», а были только переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), стреляющие только на 4 км. При этом Boeing летел на гораздо большей высоте — днепропетровские диспетчеры заставили его снизиться с 10 до 8 км, изменив при этом его курс. Жительница Тореза не сомневается, что именно для того, чтобы сбить, украинцы дали экипажу Boeing команду снизиться.

«Я думаю, что в Генштабе Украины так было запланировано, поскольку «Буки» стреляют на высоту 8 км, — рассуждает женщина.— Им не жалко было малайзийцев этих… Им надо было обвинить ДНР, что те сбили пассажирский самолет. Ведь президент Украины Перт Порошенко уже на второй день поехал в ООН и говорил, что тут у нас террористы. А раз террористы — то ООН имеет право ввести войска. Но ООН отказала Порошенко, там сказали, что нужно разбираться, кто сбил. Вот откуда он на второй день знал, кто сбил?»

По мнению собеседницы ФАН, настораживает и тот факт, что голландским экспертам Киев запретил ехать в Торез, сославшись на войну, в то время как боевые действия в этом районе начались только 28 июля.

«Знакомых поставили в оцепление, чтобы не добрались мародеры, — поделилась женщина своими воспоминаниями. — А эти покойники лежали в поле. Вонь какая была — тихий ужас! Температура стояла 35-37 градусов. Жара. А забрать тела все никого не присылают. Наверное, уже осенью, в сентябре стали их грузить. Подогнали вагоны на станцию Торез и в мешках их грузили! Украина затягивала расследование, потому что это они сбили, чтобы представить в ООН, что мы — террористы, и ввести войска! Это была спланированная акция!»

Также местная жительница задается вопросом — зачем ополченцам и России нужно было сбивать пассажирский самолет?

«Я смотрю передачи ежедневно, и никто не задаст такой вопрос этим обвинителям: ни голландцам, ни кому-то еще — «для чего?» Мотив какой? У Украины был мотив, а у ополченцев не было! Да и откуда ополченцы вообще могли знать, что будет лететь пассажирский самолет и подготовиться к этому моменту, прикатить «Бук»? Это же такая глупость, просто бред какой-то»? — уверена она.

Рассказала жительница Тореза и о настроениях в городе. По ее словам, сейчас, после всего, что пришлось пережить, свое мнение поменяли даже те, кто в 2014 году был настроен скептически к происходящему в стране.

«После того, что тут происходило, как на нас бомбы самолеты сбрасывали, фосфор сбрасывали, у нас тут уже все за ДНР, даже те, кто в начале был против. Кому-то больше как личность нравился глава ДНР Александр Захарченко, чем Денис Пушилин. Но никто не хочет, чтобы тут была Украина. Большинство получили российские паспорта, я тоже записалась, а паспорт ДНР уже давно получила. Еще в 2014 году в Донецке все кричали — «Путин, введи войска!» И теперь все настроены на Россию», — отметила она.

Федеральное агентство новостей выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших и искренне надеется, что в обозримом будущем здравый смысл возьмет верх над политическими манипуляциями и лица, а также структуры, виновные в трагедии, произошедшей шесть лет назад, понесут заслуженное наказание.