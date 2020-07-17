Минобороны РФ объявило внезапную проверку ряда войск

Москва, 17 июля. Внезапная проверка целого ряда войск объявлена в России по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом ведомства, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации проводится внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов», — сказал министр.

Уточняется, что проверка в ЮВО и ЗВО проводится с целью оценить способность российской армии обеспечить безопасность на юго-западе страны, где сохраняются террористические угрозы. Кроме того, проверка станет частью подготовки к учениям «Кавказ-2020».

Шойгу отметил, что в рамках внезапной проверки будет проведено 56 тактических учений. Для этого задействуют 35 полигонов и учебных полей, а также 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей. В общей сложности к проверке привлечено 149 755 человек, 26 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения.

«В ходе контрольных мероприятий необходимо принять все меры по сохранению здоровья личного состава», — подчеркнул Шойгу.

Также глава Минобороны поручил обеспечить строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов на всех этапах проверки. Кроме того, Шойгу напомнил о необходимости не допустить отрицательного воздействия на окружающую среду.