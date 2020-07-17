Гордон заявил, что из-за «бардака и хаоса» Киев способны захватить 500 парашютистов

Москва, 17 июля. Украинский журналист Дмитрий Гордон предупредил граждан страны о якобы готовящемся вторжении РФ. Гордон прокомментировал прогнозы военных экспертов о «российском вторжении», которое мерещится Киеву уже более шести лет. В интервью телеканалу «Украина 24» он уточнил, что мнения среди украинцев по поводу якобы враждебного отношения Москвы к Киеву разделяются.

«Кто-то ожидает в Херсонской области, кто-то в Мариуполе, а кто-то говорит о том, «что просто со стороны Чернигова прилетит прилетят парашютисты, спустятся и захватят Киев», — уточнил он.

Как пишет «Царьград», по мнению Гордона, 500 российских парашютистов могут захватить Киев, потому что в столице творятся «бардак и хаос». Слова Гордона прокомментировал известный блогер Никола Саваничи. Он с юмором отнесся к очередным необоснованным страхам украинской стороны.

«На Киев, так на Киев», — написал он в Telegram-канале.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения Киева и Москвы ухудшились не из-за Крыма. Он также напомнил хронологию событий на Украине в конце 2013 года и в 2014 году. Глава государства отметил, что в стране произошел государственный переворот и захват власти, и с этого момента, по словам Путина, «наши взгляды и пути с руководством Украины стали диаметрально противоположными, и мы с ними разошлись». После этих событий в Крыму высказались о воссоединении с Россией, добавил глава государства.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года, на котором подавляющее большинство жителей полуострова и Севастополя высказались за воссоединение с РФ. Украина до сих пор не может принять позицию крымчан. Российская сторона неоднократно заявляла, что полуостров вошел в состав РФ на законных оснований. Президент РФ подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.