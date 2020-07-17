Эксперт назвала пять главных ошибок дачников в жару

Москва, 17 июля. Владельцы дачных участков часто допускают серьезные ошибки, пытаясь спасти урожай от жары. Инженер-дендролог Татьяна Русанова дала владельцам огородов советы по поливу.

По словам эксперта, плодовые культуры обладают очень ранимыми листьями, поэтому помидоры, баклажаны, тыквы, кабачки нужно поливать под корень. Полив сверху любят только хвойные растения, например, декоративные ели. При этом для любого полива нужно выбрать определенное время.

«Днем вообще ничего поливать не надо — либо совсем рано утром, до восьми, либо уже после шести вечера», — рассказала Русанова.

Еще одна ошибка дачников — полив фруктовых деревьев в жару. Дендролог отметила, что эти растения поливают осенью, а сейчас достаточно разрыхлить землю у ствола.

Кроме того, нельзя поливать урожай напрямую из скважины или водой, которую только что взяли из колодца. Оптимальная температура воды для полива — 24–25 градусов, а температура колодезной воды может составлять всего от семи до девяти градусов.

С водой из скважины есть еще одна проблема — содержание солей. В этом случае после полива вокруг растений появляется белый налет. По словам Русановой, соль оседает на волосках растений, в результате чего вода впитывается хуже.

«Такую воду тоже нужно отстаивать и стараться поливать поменьше, ждать дождей», — рассказала дендролог.

Как отметила эксперт, особого подхода в жару требуют огурцы. Чтобы они не желтели и не сохли, их необходимо спрятать от жары, например, под навесом из нетканого материала или в хорошо проветриваемой теплице.

Ранее глава московского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» (ССР) Юрий Шалыганов дал советы дачникам на случай аномальных погодных явлений.