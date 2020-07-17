Гипоаллергенная диета: что есть, а чего избегать при пищевой аллергии

Какой должна быть диета при аллергии? Как выявить продукт, который вызывает опасные реакции? Как сделать рацион безопасным для аллергика? Ответы на важные вопросы при пищевой непереносимости.

Пищевая непереносимость — распространенное состояние. По статистике, оно наблюдается у 20% людей на планете. Аллергия доставляет дискомфорт, провоцирует неприятные симптомы со стороны пищеварительной системы, кожные реакции. В некоторых случаях она представляет прямую угрозу для жизни, так как употребление некоторых продуктов может вызвать анафилактический шок и удушье.

Заподозрить пищевую аллергию можно по следующим симптомам:

желудочно-кишечные расстройства — вздутие, несварение, метеоризм, расстройства стула;

высыпания на коже — зуд, крапивница, длительно не проходящие пятна;

нарушение дыхания — одышка, кашель, «першение» в горле без сопутствующего простудного или вирусного заболевания;

трудности со сном.

Выявление аллергена значительно повышает качество жизни аллергика. И для этого необходима гипоаллергенная диета. В профессиональной среде ее называют элиминационной. Она предусматривает временное удаление из рациона потенциально опасной еды. И постепенное ее возвращение с контролем индивидуальной реакции.

Диета при аллергии — опасные продукты

Гипоаллергенная диета не ограничивает рацион, в привычном понимании этого термина. Ее задача — установить и изъять конкретный продукт или группу, на которые организм реагирует неправильно. Реакция может происходить на любой вид пищи, но чаще всего аллергенными становятся:

цитрусовые — апельсины, грейпфруты, мандарины;

пасленовые овощи — помидоры, картофель, баклажаны, болгарский перец, паприка;

орехи и семечки всех видов;

бобовые — фасоль, чечевица, горох, нут;

злаки — пшеница, кукуруза, ячмень, овес, рожь, хлебобулочные изделия, макароны;

мясо — курица, говядина, свинина;

рыба, морепродукты, моллюски;

молокопродукты — молоко, йогурт, кефир, сыр, мороженое;

жиры — сливочное масло, маргарин, спред, майонез;

напитки на основе кофеина;

специи и приправы — готовые соусы, кетчуп, горчица;

сахар, сладости — мед, десерты на основе обычного сахара или фруктозы.

Важно понимать, что если у человека существует непереносимость моллюсков, это не значит, что он не может спокойно употреблять молочные продукты или орехи. Но этот аллерген нужно выявить, что невозможно без первоначальных изменений рациона. Поэтому на первом этапе из него удаляют все, что составляет потенциальную угрозу и обладает высокой степенью аллергенности.

Фазы гипоаллергенной диеты

Диета делится на две фазы.

1. Элиминация. Требует удалить из рациона все продукты, которые вызывают подозрение. Обращайте внимание на те, после употребления которых замечаете усиление неприятных симптомов. Каждый потенциальный аллерген следует изъять на две-три недели. Этого времени обычно достаточно, чтобы аллергические симптомы исчезли.

2. Реинтродукция. Фаза постепенного возвращения рациона к привычному виду. Каждую группу вводят отдельно, в течение двух-трех дней. И внимательно присматриваются к реакции тела. Если на фоне введения какого-либо продукта возникают кожные высыпания, боль в суставах, головные боли, нарушения дыхания и сна, боль в животе или кишечные расстройства, аллерген выявлен. Его или группу аллергенов необходимо полностью изъять из рациона. И стараться избегать в течение всей жизни, так как аллергические реакции обычно не исчезают со временем.

Активные фазы диеты при аллергии занимают пять-шесть недель.

Гипоаллергенная диета — советы по питанию

Может показаться, что на такой диете совершенно ничего нельзя есть. Действительно, в фазе выявления аллергенов (элиминации) ограничения должны быть жесткими, иначе опасные компоненты найти не получится.

Однако есть безопасные продукты, которые в подавляющем большинстве случаев не вызывают аллергических реакций. И даже при наличии стойкой или разнообразной пищевой непереносимости, включать их в рацион можно уверенно и без рисков.

Среди них:

все фрукты, кроме цитрусовых;

все овощи, кроме пасленовых;

крупы — гречка и рис;

мясо — индейка, баранина;

рыба — лосось, форель, селедка, скумбрия;

заменители молока — кокосовое, рисовое молоко;

полезные жиры — оливковое, льняное, кокосовое масло холодного отжима;

напитки — вода, травяной чай;

специи — яблочный уксус, черный перец, свежие и высушенные травы.

Эта большая группа продуктов позволяет питаться полноценно и разнообразно, не испытывая ограничений. При пищевой непереносимости они должны стать основой рациона. Тогда как потенциально опасные и аллергенные ингредиенты следует использовать в меню с осторожностью, время от времени.