Чего добьются США запретом на въезд для членов КПК 

Как стало известно из публикации The New York Times, администрация Дональда Трампа рассматривает вариант полного запрета на въезд в США для членов Коммунистической партии Китая (КПК) и их родственников. Кроме того, в проекте решения аналогичный запрет может быть распространен на военнослужащих армии Китая и на работников государственных предприятий. Учитывая, что только официальное количество членов КПК составляет около 100 млн человек, это означает, что запрет на въезд в США коснется минимум четверти населения Китая.

Чем это грозит для международных взаимоотношений и почему Трамп именно сейчас поднял на щит «китайский вопрос»?

Предвыборный козел отпущения

Отношение Дональда Трампа к Китаю известно во всех деталях еще со времен его первой президентской кампании. В 2017 году его предвыборная риторика концентрировалась вокруг «наказания Китая», которого Трамп обвинял в политическом обмане США и в злоупотреблении экономическими преференциями.

Однако, став хозяином Белого дома, «бешеный Дональд» оказался отнюдь не столь радикальным, проявив изрядную долю спокойного прагматизма. Он продолжил критиковать Китай по экономическим вопросам и в итоге добился достаточно выгодной для США торговой сделки, но в политических вопросах был гораздо менее решительным. В частности, он последовательно хвалил и поддерживал главу КНР Си Цзиньпина и достаточно спокойно относился к внутренней китайской повестке, сдержанно комментируя или просто игнорируя вопросы противостояния в Гонконге, Тибете и Синьцзяне, которые всегда были «любимым коньком» президентов-демократов.

Такая двойственная политика Трампа достаточно понятна: главным его предвыборным обещанием стало улучшение экономического положения проголосовавших за него американских избирателей, а выполнить эту задачу без открытого, но управляемого конфликта с Китаем было невозможно. Именно в силу этого фактора торговая война с Китаем носила столь противоречивый характер: «шаг вперед, два шага назад». Так как полный разрыв взаимоотношений с КНР для США был не только губителен, но и практически невозможен, Пекин сегодня является главным торговым партнером Вашингтона.

Поэтому нынешнюю утечку, касающуюся проекта постановления о запрете въезда в США для членов КПК, можно считать предвыборным ходом — пиар-служба Трампа вполне могла снова изобразить его «жестким» по отношению к Китаю для обеспечения его уверенного переизбрания на президентских выборах этого года. После чего о Китае можно успешно забыть, опять вернувшись к политике постепенного выдавливания последовательных уступок со стороны Пекина в холодной торговой войне и вялом политическом противостоянии.

Однако существует и альтернативное объяснение.

Окончательный крах глобализации

Стоит напомнить, что практически первым действием Трампа после вступления в должность стало закрытие двух глобальных проектов времен Барака Обамы — Транстихоокеанского и Трансатлантического торговых партнерств.

Два партнерства, в построениях идеологов демократической администрации Белого дома, должны были стать возможностью США сохранить разрушающийся мир глобализма. В таком случае, даже в условиях кризиса глобализма и замедления мировой экономики, США могли сохранить за собой функцию модератора мирового развития — через главенство в двух глобальных партнерствах, интересы членов которых они могли сталкивать между собой, по-прежнему добиваясь преференций для себя.

Такие глобальные «весы», в которых США были бы «местом подвеса», связывая обе чаши, конечно, являлись лишь умозрительным построением, но вполне могли удержать мир от сползания в быстрый глобальный кризис, переведя ситуацию в состояние длительной стагнации и постепенного разрушения.

По сути, именно такую политику использовали демократы для купирования острого кризиса 2008 года. Получив себе в наследство практически остановившуюся после банковского краха экономику США, они не пошли на ее кардинальную перестройку, а просто залили деньгами, спасая системные банки и инвестиционные фонды. Это позволило отсрочить неизбежную катастрофу, но не позволило проводить какие-либо структурные реформы.

Подобный непростой выбор был и у Трампа, когда он пришел в Белый дом в начале 2017 года. Как уже было сказано, он свернул с пути глобализации, но по объективным причинам не мог разрушить ее основ, так как это неизбежно бы означало мгновенное начало острого кризиса в самих США. Поэтому и был выбран путь «хождения по кругу» и требования и выпрашивания различных мелких уступок у основных союзников и партнеров Вашингтона. Однако уже к началу 2020 года этот механизм был полностью исчерпан и экономика США уже однозначно ввалилась в самый жестокий кризис со времен Великой депрессии.

Этот экономический провал во многом оказался замаскирован вовремя подоспевшей пандемией нового коронавируса, однако это было не более, чем удобное объяснение — точно так же, как острый банковский кризис 2008 года всячески пытались списать на высокие нефтяные цены. Как мы помним, тогда в произошедшем любили обвинять Россию — ну, а теперь «козлом отпущения» решили сделать Китай.

Но кризис, который сегодня уже явно виден в экономике США, имеет системную природу, а маскирующие его эпидемия COVID-19 и движение BLM — это лишь внешняя пена на поверхности глубинных процессов.

Поэтому как вариант — «наказание» Китая в визовом вопросе может носить достаточно глубинный характер.

Отлучить от технологий!

Сегодня любая страна, вовлеченная в мировое разделение труда, обычно имеет у себя лишь часть критических технологий, а в других вопросах вынужденно прибегает к импорту и заимствованию. Поэтому ограничение доступа к технологиям или критическому сырью и компонентам создает для блокируемой страны неустранимые проблемы по критическому числу производственных цепочек.

Именно такой подход использовали западные страны в послевоенном противостоянии с СССР, создав еще в 1949 году специализированную структуру — КоКом (англ. Coordinating Committee for Multilateral Export Controls, CoCom). КоКом получил статус международной организации, в задачи которой вменили осуществление многостороннего контроля над экспортом товаров и технологий в СССР и другие социалистические страны. Кроме того, КоКом контролировал вопросы научного обмена, ограничивая доступ советских ученых к передовым западным разработкам. В силу этого Советский Союз был вынужден разрабатывать свои собственные технологии — иногда успешно, как в случае с космическим, ракетным и ядерным проектами, а иногда — не особо, как это произошло с вычислительной техникой.

Подобную технологию сегодня применяют и против КНР. Еще в марте 2018 года торговый представитель США Роберт Лайтхайзер опубликовал доклад о «воровстве Китаем интеллектуальной собственности», в котором все формулировки практически дословно повторяли обвинения против СССР времен маккартизма и знаменитой «охоты на ведьм». Доклад изобиловал выражениями типа «инфильтрация Китая в область американских передовых технологий», «внедрение китайских агентов», «проникновение представителей китайского режима в Кремниевую долину», причем обвинения касались публичных китайских ученых, а отнюдь не агентов разведки КНР.

За последующие два года система репрессий против ученых и студентов из КНР только окрепла. Китайских ученых десятками изгоняли из США по надуманным предлогам, китайским студентам не давали визы, а американские профессора попадали в разработку ФБР за любой контакт с коллегами из КНР. Директор ФБР Кристофер Рей и вовсе открыто заявил, что считает Китай «самой большой угрозой для национальной безопасности» в плане кражи передовых технологий. На сегодняшний день террор против китайских ученых и студентов уже схож с интернированием «японцев» во время Второй мировой войны, когда американских граждан японского происхождения поголовно стали подозревать в шпионаже и вредительстве и от греха подальше просто посадили в натуральные концентрационные лагеря.

Новый указ Трампа в таком случае и вовсе откроет ящик Пандоры — так как в связях с КПК, армией Китая или государственными предприятиями КНР можно будет обвинить практически любого гражданина республики. Хотя подоплека любого запрета будет ровно такая же, как и в случае с КоКом и СССР, а именно — недопущение утечки технологий из США в КНР и ограничение китайского прогресса во многих существенных технологиях.

Конечно, такая политика никак не может остановить кризис, развивающийся на наших глазах в США. Однако такой подход вполне может стать первым признаком приближающейся войны.

Ведь за Великой депрессией в США, как мы помним, началась Вторая мировая война. Так что, не исключено, что США снова готовятся именно к такому сценарию.