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Коронавирус 17 июля: главные события в России и мире

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Коронавирус 17 июля: главные события в России и мире

В России выявили 6403 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране подтверждены 759 203 случая COVID-19.

Скончались накануне 186 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Общее число летальных случаев по стране составило 12 123.

По выздоровлению из больниц за сутки выписали еще 7681 пациента. Побороть коронавирусную инфекцию в России смогли 539 373 человека.

Федеральное агентство новостей рассказывает о главных событиях борьбы с пандемией COVID-19, произошедших в России и мире за минувшие сутки.

РФПИ отверг обвинения в «краже данных» о вакцине

Национальный центр кибербезопасности Великобритании обвинил неких «российских хакеров» в попытке похитить данные о разработке вакцин против коронавируса в Великобритании, Канаде и США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что РФ не имеет к этим «хакерским атакам» никакого отношения, а глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев подчеркнул, что обвинения в адрес РФ являются попыткой запятнать российскую вакцину.

Коронавирус 17 июля: главные события в России и мире

«Я думаю, что вся эта история является попыткой запятнать репутацию российской вакцины некоторыми людьми, которые боятся ее успеха. Потому что российская вакцина потенциально может быть первой на рынке и потенциально может быть самой эффективной из всех», — сказал Дмитриев в эфире Times Radio.

Глава РФПИ отметил, что у РФ нет никакой необходимости красть разработки Великобритании, так как компания — партнер Оксфордского университета по созданию вакцины уже поделилась информацией с российской стороной.

Число заболевших в Индии превысило миллион

В Индии подтверждены более миллиона случаев заболевания COVID-19. Суточный прирост заболевших составил 34,9 тысячи человек, сообщили в министерстве здравоохранения и семейного благополучия страны.

Коронавирус 17 июля: главные события в России и мире

Сейчас Индия находится на третьем месте по числу заболевших в мире. Больше всего случаев COVID-19 в Индии выявлено в штате Махараштра, на втором месте находится Тамилнад, на третьем — Дели.

При этом власти Индии отмечают, что показатель смертности от COVID-19 в стране — один из самых низких в мире: летальность не превышает 15 человек на один миллион населения.

Французские ученые назвали главный признак тяжелой формы COVID-19

Французские специалисты определили характерный признак, который указывает на тяжелую форму заболевания COVID-19. Исследование биоматериала, взятого у пациентов, показало дефицит интерферона и усиленное воспаление.

У пациентов с тяжелой формой протекания коронавирусной инфекции проявилась нехватка интерферона типа I — организм выделяет его для борьбы с заболеванием. Результаты исследования ученых были опубликованы в журнале Science.

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