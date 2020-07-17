Коронавирус 17 июля: главные события в России и мире

В России выявили 6403 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране подтверждены 759 203 случая COVID-19.

Скончались накануне 186 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Общее число летальных случаев по стране составило 12 123.

По выздоровлению из больниц за сутки выписали еще 7681 пациента. Побороть коронавирусную инфекцию в России смогли 539 373 человека.

Федеральное агентство новостей рассказывает о главных событиях борьбы с пандемией COVID-19, произошедших в России и мире за минувшие сутки.

РФПИ отверг обвинения в «краже данных» о вакцине

Национальный центр кибербезопасности Великобритании обвинил неких «российских хакеров» в попытке похитить данные о разработке вакцин против коронавируса в Великобритании, Канаде и США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что РФ не имеет к этим «хакерским атакам» никакого отношения, а глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев подчеркнул, что обвинения в адрес РФ являются попыткой запятнать российскую вакцину.

«Я думаю, что вся эта история является попыткой запятнать репутацию российской вакцины некоторыми людьми, которые боятся ее успеха. Потому что российская вакцина потенциально может быть первой на рынке и потенциально может быть самой эффективной из всех», — сказал Дмитриев в эфире Times Radio.

Глава РФПИ отметил, что у РФ нет никакой необходимости красть разработки Великобритании, так как компания — партнер Оксфордского университета по созданию вакцины уже поделилась информацией с российской стороной.

Число заболевших в Индии превысило миллион

В Индии подтверждены более миллиона случаев заболевания COVID-19. Суточный прирост заболевших составил 34,9 тысячи человек, сообщили в министерстве здравоохранения и семейного благополучия страны.

Сейчас Индия находится на третьем месте по числу заболевших в мире. Больше всего случаев COVID-19 в Индии выявлено в штате Махараштра, на втором месте находится Тамилнад, на третьем — Дели.

При этом власти Индии отмечают, что показатель смертности от COVID-19 в стране — один из самых низких в мире: летальность не превышает 15 человек на один миллион населения.

Французские ученые назвали главный признак тяжелой формы COVID-19

Французские специалисты определили характерный признак, который указывает на тяжелую форму заболевания COVID-19. Исследование биоматериала, взятого у пациентов, показало дефицит интерферона и усиленное воспаление.

У пациентов с тяжелой формой протекания коронавирусной инфекции проявилась нехватка интерферона типа I — организм выделяет его для борьбы с заболеванием. Результаты исследования ученых были опубликованы в журнале Science.