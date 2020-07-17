Диетолог объяснил, почему не надо худеть к пляжному сезону 

Москва, 17 июля. Худеть надо не к лету, а летом, заявил доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

По его словам, в обществе есть популярный миф и тезис о том, что нужно худеть к началу летнего сезона. Гинзбург уточнил, что достичь нужных результатов зимой или весной могут далеко не все, поскольку при низких температурах телу нужно больше энергии и ограничивать себя в еде довольно проблематично. При этом летом аппетит снижается, а сбросить лишние килограммы намного легче.

Как передает радио Sputnik, лето подходящее время для похудения.

«В жару мы как-то подсыхаем. Количество воды, которое мы в себе носим, становится меньше. Обычно вес снижается просто из-за жары, а не из-за каких-то специальных усилий. Люди в жару теряют килограмма полтора веса просто так», — подчеркнул он.

Ранее педагог по физической культуре и спорту Белинда Нортон рассказала, что правильный набор продуктов питания и их грамотная расстановка в кухонном шкафу являются основой успеха в борьбе с лишним весом.

Педагог уверена, что частое посещение кухни и заглядывание в шкафы с продуктами влияют на глаза и желудок человека. Принцип воздействия схож с тем, что применяется в рекламе.

Нортон посоветовала расставлять продукты в буфете таким образом, чтобы на первом плане всегда находились продукты органического происхождения и те, которые чаще всего применяются при готовке: орехи, семечки, мюсли, специи. Подальше от глаз нужно прятать те, которые применяются реже всего: крупы, макаронные изделия, а также различные сладости.