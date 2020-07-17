В Госдуме предложили раздавать россиянам бесплатные ваучеры на фитнес

Москва, 17 июля. Некоторым категориям россиян могут начать раздавать ваучеры на бесплатные фитнес-занятия. Такое предложение уже прорабатывают в комиссии Госдумы РФ по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП).

Как рассказал зампредседателя комиссии Айрат Фаррахов, многие бизнес-отрасли уже начали восстанавливаться после ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Однако вопросы поддержки малого и среднего бизнеса по-прежнему актуальны, при этом спортивная отрасль требует особого внимания.

«Если смотреть на цифры по онлайн-кассам, то в этой сфере прирост наполовину меньше, чем в других отраслях», — подчеркнул Фаррахов.

Парламентарий напомнил о федеральных программах «Спорт — норма жизни» и «Укрепление общественного здоровья», созданных в рамках нацпроекта «Демография». Депутаты считают, что для выполнения показателей этих программ спортивной отрасли в нынешних условиях необходима помощь государства.

По итогу в комиссии Госдумы была создана рабочая группа, предложившая концепцию поддержки сферы спорта. Среди мер поддержки значится выдача некоторым категориям граждан социальных сертификатов (ваучеров) на бесплатное посещение спортивных занятий. Авторы инициативы считают, что это поможет стимуляции спроса.

«Это может быть и программа по выдаче таких сертификатов, например, малоимущим гражданам», — цитирует Фаррахова «Парламентская газета».

Парламентарий отметил, что инициативу можно реализовать и в виде социального вычета. По мнению Фаррахова, можно также выдавать бесплатные ваучеры тем, кто проходит программу реабилитации.

Ранее фитнес-тренер Лев Гончаров дал советы по восстановлению формы после самоизоляции. Он рекомендовал постепенно возвращаться к нагрузке, от которой тело отвыкло за время длительного перерыва.