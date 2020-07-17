В ПФР объяснили, как в 2020 году назначаются пенсии по возрасту

Нальчик, 17 июля. В отделении Пенсионного фонда РФ по Кабардино-Балкарской Республике объяснили, как в 2020 году в стране назначаются пенсии по старости.

В текущем году продолжает действовать переходный период по увеличению возраста, дающего право на получение соответствующей выплаты, уточнили в пресс-службе ПФР.

«Переход к новым параметрам происходит постепенно. Несмотря на то, что с 2020-го пенсионный возраст вырос еще на год, а общее увеличение составило уже два года, пенсии, как и в прошлом году, назначаются на шесть месяцев позже прежнего пенсионного возраста: в 55,5 лет женщинам и в 60,5 лет мужчинам»,— говорится в сообщении.

Это обеспечивает специальная льгота, которая распространяется на всех, кто должен был стать пенсионером в 2019 году согласно прежнему законодательству — то есть женщины 1964 года рождения и мужчины 1959-го.

В связи со льготой они выходили на пенсию во второй половине прошлого года и продолжают выходить в первой половине нынешнего, в зависимости от того, на какое полугодие приходится их день рождения.

Льгота также распространяется для тех, кто в соответствии с прежними условиями должен был выйти на пенсию в этом году: на женщин 1965 года рождения и мужчин 1960-го. За счет нее назначение пенсии им перенесено на полтора года — на вторую половину 2021-го, когда пенсионный возраст будет повышен уже на три года, и первую половину 2022-го, когда он вырастет на четыре года.

Вместе с тем в ПФР отметили, что для многих россиян назначение пенсии сохранилось в прежних возрастных рамках. Прежде всего, для тех, кто имеет льготы по досрочному выходу на пенсию, например: шахтеров, горняков, спасателей, водителей общественного транспорта. За эти категории граждан работодатели платят допвзносы на пенсионное страхование.

Досрочно выйти на пенсию также по-прежнему могут педагоги, врачи и представители ряда творческих профессий, которым выплаты назначаются не по достижении пенсионного возраста, а по итогам накопления необходимой выслуги лет.

В этом случае пенсия назначается с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста, который начинает действовать с момента приобретения выслуги лет по профессии. Так, школьный учитель, выработавший в апреле 2020-го необходимый педагогический стаж, сможет выйти на пенсию в соответствии с переходным периодом через полтора года — в октябре 2021-го.

Как и раньше, для получения пенсии должны быть выработаны минимальные пенсионные коэффициенты и стаж - в этом году они составляют 11 лет и 18,6 коэффициента.

В сумме за год по общим основаниям, без применения специальных льгот, можно приобрести один год стажа и 9,57 коэффициента.

«Повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности. Они сохраняются в полном объеме и назначаются тем, кто потерял трудоспособность, независимо от возраста при установлении группы инвалидности», — подчеркнули в пресс-службе.

Также в ПФР рассказали, что в 2023 году пенсии россиян достигнут самого высокого показателя и составят 19 283 рубля. Увеличивать выплаты планируется за счет индексации, которая теперь закреплена в Конституции РФ.